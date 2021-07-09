Книгу, которую рекомендовал Моргенштерн, переиздадут из-за большого спроса

Рекомендация скандального рэпера о том, какая ему книга реально помогла в жизни, стала очень полезной для издателей – фанаты Моргенштерна ринулись в книжные магазины

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Книга "Обретение неба на Земле. 365 размышлений Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона" будет издана дополнительным тиражом в 30 тысяч экземпляров – издание раскупили после того, как о ней рассказал рэпер Моргенштерн.

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор издательства "Книжники" Борух Горин сказал, что несколько недель назад на сайте литературного журнала "Лехаим", посещения выросли на 15 тысяч процентов.

"Оказалось, что за день до этого Моргенштерн рассказал в интервью, что он пытался бороться с депрессией с помощью алкоголя и тому подобного, но становилось только хуже. А потом главный раввин России Берл Лазар на приеме в синагоге подарил ему эту книгу. Он ее прочитал и понял: "Вот же оно". Интервью посмотрело 4 миллиона человек. А потом пошел общий обвал, книга закончилась у нас и у всех ритейлеров. Сейчас мы допечатываем тираж, еще 30 тысяч экземпляров", – сказал Горин в интервью РИА Новости.

Мужчина подчеркнул, что у Моргенштерна огромная аудитория молодежи, которая к нему прислушивается, и он рад, что увидел в книжном магазине людей, которых "мы никогда бы здесь не увидели".

Главный редактор предположил, что в течение месяца тираж будет продан – это столько же книг, сколько продано за предыдущие 20 лет.

Менахем-Мендл Шнеерсон – один из еврейских духовных лидеров XX века. Умер в 1994 году, его могила в Нью-Йорке стала местом массового паломничества.

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