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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Вот это кино: Моргенштерн сделал предложение Диларе на съемках клипа

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (341)
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Sputnik Грузия
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После оригинального предложения руки и сердца от самой Дилары, рэпер, наконец, решился взять свою возлюбленную в жены

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной, видео опубликовала сама девушка.

В кадрах видно, что рэпер сделал предложение девушке после съемок нового клипа "Nominalo". Вокруг стояла съемочная группа, когда Могенштерн встал на колено в трусах и протянул кольцо девушке, сказав, как он ее любит.

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Публикация от ДилАра (@influesii)

Конечно, Дилара дала согласие на предложение, и написала об этом пост. Девушка отметила, что не жалеет о том, что она первая сделала предложение – эта идея показалась Диларе гениальной. Однако, оказывается, что Дилара всегда мечтала о традиционном предложении, романтике.

"И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям. Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя!" – написала Зинатуллина.

Пока неизвестно, когда именно состоится свадьба влюбленных.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (341)
Теги:
Дилара Зинатуллина, Моргенштерн

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