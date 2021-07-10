07:17 10 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Хип-хоп звезда России Моргенштерн

В России призывают бороться с творчеством Моргенштерна

photo: Morgen_Shtern / Instagram
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (344)
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251927148.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210710/252256463/V-Rossii-prizyvayut-borotsya-s-tvorchestvom-Morgenshterna.html

Кое-кому в стране не понравилось, как Моргенштерн зарабатывает деньги "на разложении морали общества"

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Российский политолог Эрнест Макаренко призвал жестко наказывать "таких мерзавцев", как рэпер Моргенштерн, за их деятельность, пишет ФАН.

По словам Макаренко, Моргенштерн и ему подобные наживаются на "различной мерзости", поэтому наказание для них должно быть более жестким. Политолог подчеркнул, что в этой деятельности замешаны не только исполнители, но и те, кто их продвигает.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

"Такие мерзавцы должны подвергаться гораздо более жесткому наказанию... Он не сам индивидуально это делает – это целая медиаимперия, которая на мерзости, на разложении морали общества зарабатывает огромные деньги", – заявил политолог.

Макаренко считает, что одни подрывают духовные и моральные устои России из-за корыстного интереса, а другие – ведут деятельность, направленную на разложение страны, поэтому с творчеством таких лиц нужно бороться.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (344)
Теги:
Моргенштерн

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться