В России призывают бороться с творчеством Моргенштерна

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Российский политолог Эрнест Макаренко призвал жестко наказывать "таких мерзавцев", как рэпер Моргенштерн, за их деятельность, пишет ФАН.
По словам Макаренко, Моргенштерн и ему подобные наживаются на "различной мерзости", поэтому наказание для них должно быть более жестким. Политолог подчеркнул, что в этой деятельности замешаны не только исполнители, но и те, кто их продвигает.
"Такие мерзавцы должны подвергаться гораздо более жесткому наказанию... Он не сам индивидуально это делает – это целая медиаимперия, которая на мерзости, на разложении морали общества зарабатывает огромные деньги", – заявил политолог.
Макаренко считает, что одни подрывают духовные и моральные устои России из-за корыстного интереса, а другие – ведут деятельность, направленную на разложение страны, поэтому с творчеством таких лиц нужно бороться.
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