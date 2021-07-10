В России призывают бороться с творчеством Моргенштерна

Кое-кому в стране не понравилось, как Моргенштерн зарабатывает деньги "на разложении морали общества"

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Российский политолог Эрнест Макаренко призвал жестко наказывать "таких мерзавцев", как рэпер Моргенштерн, за их деятельность, пишет ФАН.

По словам Макаренко, Моргенштерн и ему подобные наживаются на "различной мерзости", поэтому наказание для них должно быть более жестким. Политолог подчеркнул, что в этой деятельности замешаны не только исполнители, но и те, кто их продвигает.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

"Такие мерзавцы должны подвергаться гораздо более жесткому наказанию... Он не сам индивидуально это делает – это целая медиаимперия, которая на мерзости, на разложении морали общества зарабатывает огромные деньги", – заявил политолог.

Макаренко считает, что одни подрывают духовные и моральные устои России из-за корыстного интереса, а другие – ведут деятельность, направленную на разложение страны, поэтому с творчеством таких лиц нужно бороться.

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