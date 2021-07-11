Слава Марлоу пьет антидепрессанты после переезда Моргенштерна

Сотрудничество с Моргенштерном, а потом резкий разрыв - все это негативно повлияло на автора песен и музыкального саунд-проюсера Славу Мэрлоу

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Известный битмейкер, видеоблогер и музыкальный продюсер Слава Марлоу (Артем Готлиб) признался, что пьет антидепрессанты после того, как Моргенштерн переехал из их общего дома.

По словам молодого артиста, причинами депрессии стали одиночество и интенсивная работа. Ранее Слава сотрудничал с рэпером Моргенштерном, какое-то время они жили вместе и регулярно выпускали новые треки. Когда Моргенштерн уехал, Слава остался один в большом доме. Тогда он решил с головой уйти в работу и пообещал зрителям, что будет каждый день выпускать новый трек.

И какое-то время у артиста действительно получалось, но потом он, по собственным признаниям, понял, что убил в себе творца.

Вскоре к нему стали обращаться рекламодатели с предложениями сотрудничества. Слава знал, что берет на себя слишком много, но не мог отказаться от возможностей, которые недоступны большинству россиян.

"Я решил зарабатывать на рекламе, потому что ценю возможность, данную судьбой, и коплю на дом. Реклама очень сильно убивает творчество и ментальное состояние. Так что теперь я сижу на антидепрессантах", — сказал Слава в обращении к зрителям на своем youtube-канале.

Широкую известность Слава Марлоу приобрел в 2019 году после начала сотрудничества с репером Моргенштерном. В конце 2020 года Марлоу начал карьеру сольного исполнителя.

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