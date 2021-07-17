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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Рэперу Моргенштерну снизили штраф за плагиат

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (411)
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Sputnik Грузия
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Что-то пошло не так, или в последнее время скандальному рэперу подозрительно везет в судах, в карьере, в любви

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Верховный суд Башкирии уменьшил сумму штрафа эпатажному российскому рэперу Моргенштерну в деле за плагиат песни с 300 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее, 25 марта, Кировский районный суд взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" шоумена Олега Лихачева. Между тем, певец должен был оплатить государственную пошлину в размере 6,5 тысячи рублей. Моргенштерн обжаловал это решение.

Алишер Моргенштерн
photo: morgen_shtern / Instagram
Алишер Моргенштерн

"Верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 тысяч рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 тысяч рублей. В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения", – говорится в сообщении пресс-службы.

В июне 2021 года рэпера суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.

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Темы:
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Теги:
Моргенштерн

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