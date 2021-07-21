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Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес

Счастье любит тишину: Лопес отказалась говорить о романе с Аффлеком

© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (456)
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Популярная певица стала гостьей телешоу и удивила зрителей своей реакцией на вопрос о нынешнем возлюбленном

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес удивила фанатов: звезда наотрез отказалась говорить о возобновлении отношений с Беном Аффлеком.

Очередной виток романа Джей Ло и Аффлека спустя много лет удивил журналистов и фанатов. Влюбленная пара перестала скрываться от папарацци и вовсю проявляет чувства на публике.

Но даже несмотря на отсутствие конспирации, Лопес не торопится делиться фотографиями с партнером и говорить об отношениях с ним.

​На днях звезда дала новое интервью на телевидении и удивила зрителей. Ведущая шоу попыталась выведать - действительно ли Дженнифер чувствует себя счастливой в отношениях с известным актером.

Но Лопес решила увильнуть от вопроса и заявила: "Я тоже рада тебя видеть. И у тебя есть мои контакты, так что можешь мне позвонить и поговорить", - ответила звезда.

Ответ Лопес заставил поклонников задуматься: некоторые предположили, что звезда не до конца уверена в своем выборе и не хочет подставлять себя.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (456)
Теги:
Дженнифер Лопес, Бен Аффлек

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