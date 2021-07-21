Счастье любит тишину: Лопес отказалась говорить о романе с Аффлеком

Популярная певица стала гостьей телешоу и удивила зрителей своей реакцией на вопрос о нынешнем возлюбленном

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес удивила фанатов: звезда наотрез отказалась говорить о возобновлении отношений с Беном Аффлеком.

Очередной виток романа Джей Ло и Аффлека спустя много лет удивил журналистов и фанатов. Влюбленная пара перестала скрываться от папарацци и вовсю проявляет чувства на публике.

Но даже несмотря на отсутствие конспирации, Лопес не торопится делиться фотографиями с партнером и говорить об отношениях с ним.

.@hodakotb catches up with @JLo and @Lin_Manuel, who are re-releasing their charity single “Love Make the World” to mark the five-year anniversary of the Pulse nightclub shooting. pic.twitter.com/2s971yOSl2 — TODAY (@TODAYshow) July 20, 2021

​На днях звезда дала новое интервью на телевидении и удивила зрителей. Ведущая шоу попыталась выведать - действительно ли Дженнифер чувствует себя счастливой в отношениях с известным актером.

Но Лопес решила увильнуть от вопроса и заявила: "Я тоже рада тебя видеть. И у тебя есть мои контакты, так что можешь мне позвонить и поговорить", - ответила звезда.

Ответ Лопес заставил поклонников задуматься: некоторые предположили, что звезда не до конца уверена в своем выборе и не хочет подставлять себя.

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