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Руки прочь: Лопес и Аффлек дебютировали в Instagram как пара

© photo : Miramax Films (2004)
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (472)
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Sputnik Грузия
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Первый официальный снимок звезд после чудесного воссоединения потряс сеть и вызвал шквал восторженных эмоций фанатов.

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Актриса и певица Джей Ло и актер Бен Аффлек совершили дебют: пара опубликовала первый совместный снимок после воссоединения.

В Instagram появился первый кадр звездной пары, которую сделали не папарацци. Фото поделилась близкая подруга звезд - актриса Лиа Ремини. Она устроила большой праздник в свою честь с фото-зоной, мимо которой не прошли Лопес и Аффлек.

Лопес и Аффлек с друзьями
photo: leahremini / Instagram
Лопес и Аффлек с друзьями

На первом официальном кадре звезды нежно обнимаются вместе с подругой и смотрят в объектив. При этом Лопес выглядит как настоящая тигрица, обнимающая Аффлека.

Поклонники пошутили, что своим взглядом Лопес дала понять, что это ее мужчина и никто не может отобрать его.

"Они полностью связали свои семьи и быт, но пока не хотят обручаться. Помните, они были в такой ситуации и не хотят повторения. Они будут делать все, что в их силах, чтобы в этот раз все получилось. Они без ума друг от друга", - рассказал источник журнала E!News.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (472)
Теги:
Дженнифер Лопес, Бен Аффлек

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