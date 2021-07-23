Руки прочь: Лопес и Аффлек дебютировали в Instagram как пара

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Актриса и певица Джей Ло и актер Бен Аффлек совершили дебют: пара опубликовала первый совместный снимок после воссоединения.
В Instagram появился первый кадр звездной пары, которую сделали не папарацци. Фото поделилась близкая подруга звезд - актриса Лиа Ремини. Она устроила большой праздник в свою честь с фото-зоной, мимо которой не прошли Лопес и Аффлек.
На первом официальном кадре звезды нежно обнимаются вместе с подругой и смотрят в объектив. При этом Лопес выглядит как настоящая тигрица, обнимающая Аффлека.
Поклонники пошутили, что своим взглядом Лопес дала понять, что это ее мужчина и никто не может отобрать его.
"Они полностью связали свои семьи и быт, но пока не хотят обручаться. Помните, они были в такой ситуации и не хотят повторения. Они будут делать все, что в их силах, чтобы в этот раз все получилось. Они без ума друг от друга", - рассказал источник журнала E!News.
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