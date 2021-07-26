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Английская модель Леди Китти Спенсер

Старше ее отца! Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (511)
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Красавица-модель тщательно готовилась к самому важному дню в своей жизни и не зря – праздник произвел ажиотаж в высших кругах Лондона

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Племянница принцессы Дианы – 30-летняя Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера: модель не остановила даже серьезная разница в возрасте.

Красавица Китти никогда не обращала внимание на большую разницу в возрасте с возлюбленным – 62-летним миллиардером Майклом Льюисом. Притом, что бойфренд старше ее отца на пять лет. Но возраст не помеха настоящей любви.

Спенсер официально сменила свое семейное положение. Старшая дочка родного брата принцессы Дианы сказала "да" своему возлюбленному, с которым встречалась три года. Клятвы любви и верности прозвучали на юге Италии.

Китти долго готовилась к своей свадьбе и не зря – церемония получилась роскошной. Свадьба состоялась в палаццо Фраскати. В список приглашенных попали взрослые дети жениха, а также сестры и отец невесты.

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Публикация от Grazia Italia (@grazia_it)

По фото репортеров журнала Grazia видно, что Китти вышла замуж в шикарном платье от Dolce&Gabbana, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и естественную красоту. Девушка очень похудела перед свадьбой, что видно по снимкам в Instagram.

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Темы:
Светская хроника (511)

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