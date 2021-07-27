Спустя восемь лет: Дмитрий Шепелев впервые показал сына Жанны Фриске

Подписчики оказались рады увидеть сына Фриске и Шепелева спустя годы, некоторые его даже не узнали

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет опубликовал фото восьмилетнего сына Платона от Жанны Фриске.

В своем Instagram-аккаунте телеведущий выложил серию из трех фотографий, а в описании рассказал, почему скрывал ребенка от публики эти годы. Основной причиной оказалась защита от пристального внимания общественности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

"8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых – мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, это любовь, забота и спокойствие. Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", – написал Шепелев.

Подписчики оказались рады увидеть сына Фриске и Шепелева спустя годы, некоторые его даже не узнали. Одни пишут, что Платон похож на отца, другие – на маму, однако многие сошлись в том, что ребенок унаследовал красоту обоих родителей.

"Он так изменился с момента последних его фото, которые я видела! Очень, не узнать!) и, кажется, он на Вас похож)", "Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей! Будь счастлив", "Привет, Платон! Глаза мамины, счастья вам!" – пишут комментаторы.

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили вместе в гражданском браке, в 2013 году у пары родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

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