"Ты очень сильная": Егор Крид поддержал певицу МакSим

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Певец Егор Крид посвятил номер МакSим во время своего концерта, поддержав певицу в трудный период.
Во время концерта в Ялте, где собрались сотни поклонников Крида, неожиданно зазвучала песня МакSим "Отпускаю", которую он исполнил вместе с присутствующими в зале.
"Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой", – написал Егор Крид под видео с концерта, которым поделился у себя в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Другие звезды, а также подписчики оценили жест Крида, написав об этом в комментариях.
"Каждый день о ней думаю! Молимся все и каждый!!! Егор, ты умничка", "Лучшее что могло случиться на концерте. Пуси Бой не грусти", "Поступок достойный уважения, Егор, умничка!", – пишут под постом.
Отметим, что певицу МакSим вывели из комы, СМИ сообщают, что звезда пришла в себя и вступила в диалог с врачами. Марину Максимову госпитализировали 15 июня с запущенной формой пневмонии, после чего ввели в искусственную кому. Все это время звезда боролась за жизнь, а фанаты и семья не переставали надеяться на чудо. И оно случилось.
Читайте также:
- Пришла в сознание: певицу МакSим вывели из комы
- Хорошая новость! Состояние МакSим улучшилось - подробности
-
Молимся и ждем: пиар-директор певицы МакSим раскрыла правду о ее здоровье
-
Пострадали сердце и легкие: певице МакSим стало хуже
-
"Остается надеяться на чудо" – духовник о состоянии МакSим
-
"Дышать самостоятельно не смогла" – медики попытались отключить МакSим от ИВЛ
- "Я плакала от немощи" – директор МакSим рассказала подробности о болезни