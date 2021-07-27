"Ты очень сильная": Егор Крид поддержал певицу МакSим

Во время концерта в Ялте, где собрались сотни поклонников Крида, неожиданно зазвучала песня МакSим "Отпускаю"

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Певец Егор Крид посвятил номер МакSим во время своего концерта, поддержав певицу в трудный период.

Во время концерта в Ялте, где собрались сотни поклонников Крида, неожиданно зазвучала песня МакSим "Отпускаю", которую он исполнил вместе с присутствующими в зале.

"Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой", – написал Егор Крид под видео с концерта, которым поделился у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

Другие звезды, а также подписчики оценили жест Крида, написав об этом в комментариях.

"Каждый день о ней думаю! Молимся все и каждый!!! Егор, ты умничка", "Лучшее что могло случиться на концерте. Пуси Бой не грусти", "Поступок достойный уважения, Егор, умничка!", – пишут под постом.

Отметим, что певицу МакSим вывели из комы, СМИ сообщают, что звезда пришла в себя и вступила в диалог с врачами. Марину Максимову госпитализировали 15 июня с запущенной формой пневмонии, после чего ввели в искусственную кому. Все это время звезда боролась за жизнь, а фанаты и семья не переставали надеяться на чудо. И оно случилось.

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