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Блогер Дилара Зинатуллина

"Вот это фигура" – невеста Моргенштерна снялась в "голом" боди

photo: Influesii / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (506)
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https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210729/252445714/Vot-eto-figura--nevesta-Morgenshterna-snyalas-v-golom-bodi.html

21-летняя звезда Instagram без стеснения разделась на камеру и произвела фурор среди поклонников возлюбленного

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Невеста рэп-музыканта Моргенштерна Дилара произвела фурор в Cети – блогер стала звездой сексуальной фотосессии в "голом" боди.

Девушка 23-летнего Алишера позировала в студии с винтажным декором. Дилара не постеснялась примерить эффектный наряд – боди из полупрозрачной ткани. Аутфит слился с тоном кожи и создал "оголенный" эффект, а корсет подчеркнул изгибы и талию модели.

Невеста Моргенштерна произвела фурор в Cети. Подписчики обсуждают новую публикацию Дилары в Instagram.

На фото Зинатуллина игриво спустила шоколадную рубашку, дополнив образ лодочками на высокой шпильке. Гламурная укладка и нежный мейкап дополнили лук блогера.

Девушка перемещалась между креслом и полом, а также заигрывала с собственным отражением в зеркале с роскошной рамой.

Поклонники пришли в восторг и написали массу комплиментов модели и ее фигуре, а Моргенштерн ограничился кратким, но серьезным комментарием – "Везет мне".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (506)
Теги:
Моргенштерн

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