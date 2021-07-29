"Вот это фигура" – невеста Моргенштерна снялась в "голом" боди

21-летняя звезда Instagram без стеснения разделась на камеру и произвела фурор среди поклонников возлюбленного

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Невеста рэп-музыканта Моргенштерна Дилара произвела фурор в Cети – блогер стала звездой сексуальной фотосессии в "голом" боди.

Девушка 23-летнего Алишера позировала в студии с винтажным декором. Дилара не постеснялась примерить эффектный наряд – боди из полупрозрачной ткани. Аутфит слился с тоном кожи и создал "оголенный" эффект, а корсет подчеркнул изгибы и талию модели.

Невеста Моргенштерна произвела фурор в Cети. Подписчики обсуждают новую публикацию Дилары в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by ДилАра Зинатуллина (@influesii)

На фото Зинатуллина игриво спустила шоколадную рубашку, дополнив образ лодочками на высокой шпильке. Гламурная укладка и нежный мейкап дополнили лук блогера.

Девушка перемещалась между креслом и полом, а также заигрывала с собственным отражением в зеркале с роскошной рамой.

Поклонники пришли в восторг и написали массу комплиментов модели и ее фигуре, а Моргенштерн ограничился кратким, но серьезным комментарием – "Везет мне".

Читайте также: