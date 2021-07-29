"Вот это фигура" – невеста Моргенштерна снялась в "голом" боди

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Невеста рэп-музыканта Моргенштерна Дилара произвела фурор в Cети – блогер стала звездой сексуальной фотосессии в "голом" боди.
Девушка 23-летнего Алишера позировала в студии с винтажным декором. Дилара не постеснялась примерить эффектный наряд – боди из полупрозрачной ткани. Аутфит слился с тоном кожи и создал "оголенный" эффект, а корсет подчеркнул изгибы и талию модели.
Невеста Моргенштерна произвела фурор в Cети. Подписчики обсуждают новую публикацию Дилары в Instagram.
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На фото Зинатуллина игриво спустила шоколадную рубашку, дополнив образ лодочками на высокой шпильке. Гламурная укладка и нежный мейкап дополнили лук блогера.
Девушка перемещалась между креслом и полом, а также заигрывала с собственным отражением в зеркале с роскошной рамой.
Поклонники пришли в восторг и написали массу комплиментов модели и ее фигуре, а Моргенштерн ограничился кратким, но серьезным комментарием – "Везет мне".
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