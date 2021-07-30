"Готова отдать сердце, но ты шел за хайпом": Бузова "опустила" Даву

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова снова опозорила экс-бойфренда Давида Манукяна – звезда красноречиво описала свои отношения с блогером.
Ведущая представила фанатам свое новое творение – песню "Женская доля". В новом треке звезда рассказала о своих переживаниях в любви. Бузова упрекнула экс-возлюбленного Даву, с которым мечтала создать крепкую семью.
Бузова снова публично опустила бойфренда. В своем Instagram ведущая раскрыла секрет своего разрыва с блогером. Ольга заявила, что Дава использовал ее ради популярности.
"Вот она я, звезда Instagram, реклама и лайки. Я готова была отдать сердце, только ты шел за хайпом", – заявила Бузова и добавила, что ее жизнь – это шоу и все хотят знать, кто же сыграет главную роль в судьбе артистки.
В настоящий момент Бузова отдыхает в Греции: при виде местных красот, звезда расплакалась на камеру и рассмешила фанатов.
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