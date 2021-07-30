"Поздравлять надо": Директор МакSим напугала пользователей изображением иконы

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась изображением иконы в Instagram, напугав пользователей.
В личном блоге Маргарита рассказала подписчикам об именинах Марин и Маргарит, опубликовав при этом на странице святой лик. Многие, увидев только изображение и не прочитав описание, подумали, что что-то случилось.
"Господи, у меня сердце стучит. Я испугалась", - написала одна из подписчиц. На что директор певицы ответила, что не нужно ругаться, напротив – надо радоваться, имея в виду то, что состояние МакSим улучшается. Другие же пожелали певице скорейшего выздоровления.
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Ранее официальный представитель МакSим Яна Богушевская рассказала о состоянии артистки. По ее словам, Марину Максимову выводят периодически из медикаментозного сна. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда она в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон.
Положительная динамика наблюдается, однако точно говорить, что сложный период прошёл, пока нельзя.
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