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Телеведущая Виктория Боня

"Ни разу не видела пьяной": Виктория Боня встала на защиту Ольги Бузовой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (527)
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Боня удивилась, услышав слухи о том, что Бузова якобы испытывает алкогольную зависимость

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Российской телеведущей, певице Ольге Бузовой не раз приписывали особое пристрастие к алкоголю, что она отрицала, на этот раз на защиту вышла Виктория Боня.

Виктория Боня и Ольга Бузова несколько недель провели в Африке, снимаясь в новом шоу. Бузова вела себя там как профессионал и четко выполняла работу, заявила Боня.

Поэтому Боня удивилась, услышав слухи о том, что Бузова испытывает алкогольную зависимость. Коллега также вспомнила слова артистки, которая однажды разоткровенничалась: "Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: "Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до…"

Певица Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Ольга Бузова

 

Также недавно Ольгу Бузову начали обсуждать, увидев кадры с концерта HammAli & Navai, где певица расслабилась и танцевала. Многие посчитали эти танцы "пьяными", тут Боня встала на защиту Бузовой.

"Ну и что! Человек разве не может выпить и расслабиться. Разве наступил "сухой закон", и все такие правильные стали? Просто людям нужно больше следить за собой, а не за другими. И тогда все будет хорошо. Начни с себя. Бузова уже начала. Я ни разу не видела Ольгу пьяной", — заявила Виктория.

Стоит отметить и скандал, который произошел на канале Матч-ТВ, когда Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой, пьет ли она коньяк по утрам. Тогда артистка расплакалась, сказав, что подобные обвинения ей неприятны.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (527)
Теги:
Ольга Бузова

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