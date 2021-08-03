"На бывших я ставлю крест" - Дава объяснил, почему не спасал отношения с Бузовой

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Более полугода прошло с момента расставания шоу-дивы Ольги Бузовой и блогера Давы (Давид Манукян). Не секрет, что певица надеялась, что блогер – именно тот, кто станет ее мужем, создаст с ней семью, но вышло не так. После их разрыва Манукян не сделал ни одной попытки вернуть Ольгу.
Ответ кроется в жизненных правилах 28-летнего блогера. Он их для себя придумал и старается не нарушать.
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"У меня в жизни кредо: на бывших я ставлю крест... Никогда, ни при каких обстоятельствах возвращаться не буду. Поддерживать хорошие отношения, расстаться хорошо — да, но возвращать отношения — нет, ни в коем случае. Потому что если человек тебя предал один раз, то он предаст и второй", — вот что гласит одно из правил Давида Манукяна.
Парень как-то признался, что имеет горький опыт, поэтому теперь не повторяет ошибок прошлого и не наступает на одни и те же грабли по несколько раз. Многие поклонники винили Даву в том, что он не стал спасать отношения с Бузовой, когда та вдруг решила с ним расстаться. Теперь понятно, почему – это противоречило бы его жизненным правилам…
Напомним, между Давой и Бузовой вспыхнула искра после их работы в клипе певицы "Лайкер". Бузова открыто говорила о любимом мужчине и продвинула его карьеру. Они даже сыграли свадьбу на Мальдивах, но через несколько недель отношения дали трещину и истинной причины этого разрыва до сих пор они не объяснили.
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