"Сочное тело": Каменских "зажгла" на яхте в модном бикини

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских – настоящая услада для глаз поклонников: звезда "зажгла" на яхте в модном бикини и взорвала Сеть.

Каменских часто и много путешествует. Несколько месяцев назад звезда приехала из Мексики, а недавно снова улетела в отпуск. Компанию певице составил муж – рэпер Потап. Супруги не раскрыли свое местонахождение, но уже похвастались парочкой интересных фото.

Один из снимков вызвал ажиотаж в Сети. На фото Каменских в купальнике цвета айвори с цветочным рисунком позировала на яхте, демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фанаты взорвались комментариями, ведь фигура Каменских выглядела просто прекрасно.

"Тело – просто бомба", "Повезло Потапу", "Какое сочное тело", "Очень секси", "Такую только на яхте катать", "Королева", – написали фанаты.

До этого Каменских не раз удивляла подписчиков - провокационными образами и обнаженными фото из бассейна.

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