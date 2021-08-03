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Дуэт Потап и Настя Каменских

"Сочное тело": Каменских "зажгла" на яхте в модном бикини

© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (556)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210803/252494477/Sochnoe-telo-Kamenskikh-zazhgla-na-yakhte-v-modnom-bikini.html

Звезда украинской эстрады продемонстрировала фигуру во всей красе и заслужила положительные комментарии фанатов

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских – настоящая услада для глаз поклонников: звезда "зажгла" на яхте в модном бикини и взорвала Сеть.

Каменских часто и много путешествует. Несколько месяцев назад звезда приехала из Мексики, а недавно снова улетела в отпуск. Компанию певице составил муж – рэпер Потап. Супруги не раскрыли свое местонахождение, но уже похвастались парочкой интересных фото.

Один из снимков вызвал ажиотаж в Сети. На фото Каменских в купальнике цвета айвори с цветочным рисунком позировала на яхте, демонстрируя все достоинства своей фигуры.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фанаты взорвались комментариями, ведь фигура Каменских выглядела просто прекрасно.

"Тело – просто бомба", "Повезло Потапу", "Какое сочное тело", "Очень секси", "Такую только на яхте катать", "Королева", – написали фанаты.

До этого Каменских не раз удивляла подписчиков - провокационными образами и обнаженными фото из бассейна.

 

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Темы:
Светская хроника (556)
Теги:
Настя Каменских

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