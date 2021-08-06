18:46 06 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6624
  • 100 RUB4.2282
  • USD3.0927
Поиск
Певица Глюкоза (Наталья Ионова)

Как из Playboy: Глюкоза засветила формы в коротком платье

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (576)
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252522025.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210806/252522001/Kak-iz-Playboy-Glyukoza-zasvetila-formy-v-korotkom-plate.html

Известная певица продемонстрировала точеную фигуру и вызвала восхищение у мужского населения России

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Российская певица Глюкоза заслужила сравнение с моделью из журнала Playboy: звезда показала свою фигуру и собрала массу восхищенных комментариев в сети.

Наташа Ионова, или Глюкоза, много времени проводит в фитнес-центре и может похвастаться стройной фигурой с тонкой талией и подтянутыми бедрами. Свои формы звезда не прячет, а наоборот - показывает без стеснения.

Недавно Глюкоза поделилась новым снимком в сети: полуголая певица засветила свои формы и изгибы, взволновав подписчиков.

На фото Наталья в коротком розовом платье с кокетливыми разрезами в области декольте и по бокам позировала фотографу.

Скрин поста певицы Глюкоза
Instagram / glukozamusic
Скрин поста певицы Глюкоза

В комментариях к кадру фанаты разошлись во мнениях: кто-то назвал образ очень провокационным, на грани. А другие восхитились прелестями звезды.

"Лялька"; "Роскошная женщина"; "Как из Playboy"; "Горячая Наташа"; "Совсем голая"; "Ну уже надоело, оденься"; "Барби стайл", - написали подписчики.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (576)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тара Дэвис из США на Олимпийских играх 2020 в Токио
Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться