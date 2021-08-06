Как из Playboy: Глюкоза засветила формы в коротком платье

Известная певица продемонстрировала точеную фигуру и вызвала восхищение у мужского населения России

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Российская певица Глюкоза заслужила сравнение с моделью из журнала Playboy: звезда показала свою фигуру и собрала массу восхищенных комментариев в сети.

Наташа Ионова, или Глюкоза, много времени проводит в фитнес-центре и может похвастаться стройной фигурой с тонкой талией и подтянутыми бедрами. Свои формы звезда не прячет, а наоборот - показывает без стеснения.

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Недавно Глюкоза поделилась новым снимком в сети: полуголая певица засветила свои формы и изгибы, взволновав подписчиков.

На фото Наталья в коротком розовом платье с кокетливыми разрезами в области декольте и по бокам позировала фотографу.

Instagram / glukozamusic Скрин поста певицы Глюкоза

В комментариях к кадру фанаты разошлись во мнениях: кто-то назвал образ очень провокационным, на грани. А другие восхитились прелестями звезды.

"Лялька"; "Роскошная женщина"; "Как из Playboy"; "Горячая Наташа"; "Совсем голая"; "Ну уже надоело, оденься"; "Барби стайл", - написали подписчики.

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