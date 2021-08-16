Шикарная пара: Топурия снялась в объятиях мужа-красавца и умилила Сеть

Певица показала очень редкий снимок: звезда приехала отдыхать в Канны, где и запечатлела себя - без бра, но в объятиях любимого

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия умилила Сеть: звезда снялась в объятиях мужа-красавца Льва Деньгова и опубликовала кадр в своем микроблоге.

Солистка A’Studio - счастливая жена бизнесмена Льва Деньгова. Пара воспитывает дочь Топурия от первого брака - Оливию, а также общего сына Адама. Лев и Кети стараются уделять друг другу время - недавно супруги уехали отдыхать в Канны.

Топурия наслаждается отдыхом с мужем-красавцем: недавно певица показала кадр, где позировала в объятиях возлюбленного во время ужина на террасе дорогого ресторана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Звезда выбрала очень привлекательный лук: топ ярко-желтого цвета без бра, оголивший зоны декольте, плеч и шеи. Топик звезда сочетала с простыми джинсами. Топурия выпрямила волосы и сделала естественный макияж, а также надела очки в необычной оправе.

На фото Топурия и Деньгов сидят за столиком в обнимку и нежно улыбаются в кадр фотографу.

"Шикарная пара"; "Вы так похожи"; "Приятно на вас смотреть"; "Глаз не отвести, точно"; "Берегите друг друга"; "Идеальные", - прокомментировали подписчики Кети.

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