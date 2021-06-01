11:01 01 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9843
  • 100 RUB4.4516
  • USD3.2688
Поиск
Турист фотографирует Тбилиси

К сведению иностранцев: какие ковид-ограничения действуют в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Отдых в Грузии 2021 (22)
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251891976.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210601/251893023/K-svedeniyu-inostrantsev-kakie-kovid-ogranicheniya-deystvuyut-v-Gruzii.html

Грузия открыла сухопутные границы, теперь иностранцы могут попасть в страну как воздушным путем, так и на машине

К открытию летнего туристического сезона Sputnik Грузия собрал для путешественников основные ковид-ограничения, действующие в Грузии.

Итак, при поездке в Грузию помните, что:

  • В Грузии действует ограничение на передвижение в ночные часы ("комендантский час") с 23:00 до 05:00. В случае нарушения – штраф в размере 2 тысяч лари (615 долларов);
  • Обязательно ношение масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Без масок не пускают в общественный транспорт. Отсутствие маски обойдется нарушителю в 20 лари (6 долларов);
  • Действуют ограничения на проведение светских мероприятий (свадьбы, банкеты, юбилеи, поминки). Штраф – 2 тысячи лари (615 долларов);
  • При входе в различные учреждения и заведения посетители проходят обязательный термоскрининг. Всюду размещены санитайзеры и дезбарьеры;
  • Гражданам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи

А вот список стран, граждане и жители которых могут пересекать границу Грузии с отрицательным результатом ПЦР-теста: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман и Молдова.

Морские границы Грузии по-прежнему закрыты.

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Отдых в Грузии 2021 (22)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Примаков об имидже России за рубежом и студенческих программах для иностранцев
Имидж России и программы для студентов – интервью с Примаковым
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться