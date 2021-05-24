"Второй раз не поеду" – Манижа поделилась впечатлениями от "Евровидения-2021"

Представительница России на "Евровидении" рассказала о своих эмоциях после участия в международном конкурсе

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Российская певица и участница "Евровидения-2021" Манижа поделилась впечатлениями от участия в песенном конкурсе и удивила фанатов.

Накануне Манижа прилетела в Москву из Роттердама после выступления на конкурсе. По итогам голосования жюри и зрителей звезда и ее песня Russian Woman заняли девятое место среди участников этого года. И хотя победа так и не досталась России, поклонники встретили артистку самыми бурными овациями.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Конкурс песни Евровидение-2021 - певица Манижа (Россия)

Манижа поделилась впечатлениями от "Евровидения-2021". Певица призналась, что хоть и довольна своими результатами, ехать вновь в качестве участницы она не хочет.

"Я не люблю так. Я люблю сделать что-то один раз, а в следующий – что-то новое. Не хочу. Я поеду, но только если позовут ведущей или предложат коллаборацию с "Евровидением", – рассказала певица во время интервью.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Евровидение 2021 - Певица Манижа (Россия)

Заявление звезды расстроило поклонников: в Сети уверены, что номер Манижи стал одним из самых ярких и мог составить конкуренцию даже победителям шоу – группе Maneskin. Все детали шоу, результаты и песни конкурса ищите в Sputnik Грузия.

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