"Каменные лица" – Манижа рассказала о встрече с победителями "Евровидения-2021"

Участница международного конкурса от России подробно описала свое знакомство с итальянской группой Maneskin

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Российская певица Манижа рассказала о своей встрече с победителями "Евровидения-2021" – итальянкой рок-группой Maneskin.

Российская исполнительница, композитор и клипмейкер Манижа заняла девятое место на международном песенном конкурсе "Евровидение" и заслужила звание "настоящей русской женщины" в шоу-бизнесе. По прилету в Россию звезда отправилась на шоу "Вечерний Ургант", где рассказала о своих впечатлениях от шоу.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Конкурс Евровидение-2021 - певица Манижа (Россия)

Манижа подробно описала свое знакомство с победителями "Евровидения-2021" Maneskin. По словам звезды, первая встреча прошла неловко и сопровождалась "каменными лицами" со стороны итальянцев.

"Они связались с нашей делегацией и сказали, что хотят познакомиться со мной. После этого пригласили к себе в гримерку", – вспомнила певица.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Евровидение 2021 - Певица Манижа (Россия)

По словам Манижи, ей было настолько неловко, что она предложила спеть соперникам итальянскую песню-сюрприз Felicita.

"Я им спела, а они не проявили никаких эмоций. Но потом, в своих социальных сетях поделились кучей постов и написали: "Манижа такая классная", – рассказала звезда ведущему Ивану Урганту.

© AFP / KENZO TRIBOUILLARD Певица Манижа. Репетиция музыкального конкурса "Евровидение 2021"

До этого своими впечатлениями поделился Филипп Киркоров. Певец рассказал, как его растоптали на "Евровидении".

Читайте также: