Манижа рассказала, что с ней делали итальянцы в гримерке на "Евровидении-2021"

Пикантное знакомство - Манижа призналась, как на самом деле произошла личная встреча певицы с победителями конкурса Евровидение-2021 из Италии

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Исполнительница Манижа, выступавшая от России на "Евровидении-2021" и занявшая на песенном конкурсе 9 место, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале забавную историю о том, как на самом деле познакомилась с победителями шоу – итальянской рок-группой Måneskin.

Оказывается, итальянцы позвали ее для знакомства в свою гримерку, и это, по ее словам, немного смутило Манижу.

"Как настоящая сильная и волевая женщина я пошла узнать. Встала и пошла. Встретила их, а у них были такие безэмоциональные лица, что сначала я подумала, что это какая-то шутка и нас не звали", – рассказывает певица.

В итоге Манижа не растерялась и "решила заполнить нелепую паузу", исполнив для коллег популярную в России итальянскую песню "Felicità". Участники Måneskin сняли этот импровизированный номер Манижи на видео.

"Я им спела. Они не проявили вообще никакой эмоции, но потом в социальных сетях они выложили кучу постов. Написали: "Манижа такая классная", – удивилась певица.

Италия и ее представитель рок-группа Måneskin выиграла Евровидение с песней Zittii E Buoni ("Тихие и послушные"). Букмекеры с самого начали прогнозировали коллективу первое место.

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