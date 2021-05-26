Манижа рассказала, что с ней делали итальянцы в гримерке на "Евровидении-2021"

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Исполнительница Манижа, выступавшая от России на "Евровидении-2021" и занявшая на песенном конкурсе 9 место, рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале забавную историю о том, как на самом деле познакомилась с победителями шоу – итальянской рок-группой Måneskin.
Оказывается, итальянцы позвали ее для знакомства в свою гримерку, и это, по ее словам, немного смутило Манижу.
"Как настоящая сильная и волевая женщина я пошла узнать. Встала и пошла. Встретила их, а у них были такие безэмоциональные лица, что сначала я подумала, что это какая-то шутка и нас не звали", – рассказывает певица.
В итоге Манижа не растерялась и "решила заполнить нелепую паузу", исполнив для коллег популярную в России итальянскую песню "Felicità". Участники Måneskin сняли этот импровизированный номер Манижи на видео.
"Я им спела. Они не проявили вообще никакой эмоции, но потом в социальных сетях они выложили кучу постов. Написали: "Манижа такая классная", – удивилась певица.
Италия и ее представитель рок-группа Måneskin выиграла Евровидение с песней Zittii E Buoni ("Тихие и послушные"). Букмекеры с самого начали прогнозировали коллективу первое место.
Читайте также:
-
Как дошла до жизни такой? Детство Манижи и ее семья
- Победитель "Евровидения-2021" прилюдно оконфузился - видео с финала конкурса
-
Неожиданные факты о семье Манижи: дед певицы был секретным агентом?
-
Кто победил на "Евровидении-2021": результаты и лучшие песни конкурса
-
Скандал "Евровидения-2021" – Манижу обвинили в плагиате за красный комбинезон