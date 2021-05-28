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Рэпер DMX

В Сеть попал последний клип рэпера DMX

photo: Noe Lami / FB
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (36)
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DMX умер 9 апреля 2021 года в возрасте 50 лет после остановки сердца. За всю карьеру рэпер продал 30 миллионов альбомов по всему миру

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Посмертный трек "Hood blues" американского рэпера Эрла Симмонса, более известного как DMX, появился в Сети – эта композиция войдет в последний альбом исполнителя "Exodus".

Над записью трека также работали музыканты из хип-хоп группы Griselda: Уэстсайд Ганн, Джереми Дэймон Пенник (он же Бенни Мясник) и Демонд Прайс, известный по псевдониму Conway the Machine.

В песне Griselda и DMX зачитывают стихи о криминальных авторитетах, наложенные на джазовый сэмпл в стиле 1970-х годов.

Ожидается, что официальный релиз альбома "Exodus" состоится уже сегодня. Известно, что в нем будут коллаборации со Снуп Доггом, Jay-Z, Алишей Киз, Swizz Beatz и другими.

Известного рэпера DMX не стало 9 апреля 2021 года. Он умер на 51 году жизни на фоне осложнений после сердечного приступа. Всемирную славу музыканту принесли его треки "Party Up (Up in Here)", "X Gon' Give It To Ya" и "Dogs Out". За всю карьеру DMX продал 30 миллионов альбомов по всему миру.

Он также снимался в кино – в фильмах "От колыбели до могилы" (2003) и "Ромео должен умереть" (2000).

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (36)

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