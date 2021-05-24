"Евровидение - 2021" - финал конкурса испортил скандалом с наркотиками

Победители конкурса Евровидение 2021 категорически опровергают обвинения в употреблении наркотиков. Фронтмен группы намерен пройти добровольный тест на наркотики по прибытии домой

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Итальянская музыкальная группа Måneskin, победившая на песенном конкурсе "Ервоидение-2021", опровергла слухи об употреблении наркотиков, а солист Давид Дамиано даже согласился пройти добровольный тест, гововится в официальном заявлении на сайте Европейского вещательного союза.

Италия с песней Zitti E Buoni, согласно суммарным результатам голосования жюри и зрителей, стала в этом году победителем конкурса. Второе место заняла Франция, третье – Швейцария.

Журналисты заподозрили фронтмена Måneskin в употреблении наркотиков после кадров с трансляции конкурса. На видео видно, как во время выступления артистов из других стран певец наклоняется к столу, что вызвало дискуссии среди пользователей Сети о его возможной наркозависимости. При этом на пресс-конференции Дамиано опроверг эту информацию, заявив, что на опубликованных кадрах он собирает осколки стакана, разбитого гитаристом группы, а не принимает наркотики.

"Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса "Евровидение", которое появилось вчера вечером из "зеленой комнаты" (место, где находится группа в период проведения конкурса – ред.).

Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", – говорится в заявлении EBU.

Примечательно, что члены Måneskin попросили о проведении тестирования еще накануне вечером, однако организовать такое дело быстро у организации не получилось.

"Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в "зеленой комнате" не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию", – отмечается в заявлении.

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