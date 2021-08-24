https://sputnik-georgia.ru/20210824/Andzhelina-Dzholi-zavela-Instagram-i-ustanovila-rekord--252657525.html

Анджелина Джоли завела Instagram и установила рекорд

Анджелина Джоли завела Instagram и установила рекорд

Два миллиона в невероятно короткие сроки - это супермегакруто даже для Анджелины Джоли, не правда ли?! 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T11:08+0400

2021-08-24T11:08+0400

2021-08-24T11:08+0400

шоу-бизнес

новости

instagram

афганистан

анджелина джоли

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251921000_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_55fccc2042c04b4cc423a03feed8d3e0.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Всемирно известная голливудская звезда Анджелина Джоли установила новый рекорд в сети Instagram - звезда завела себе аккаунт на платформе и менее чем за три часа собрала два миллиона подписчиков. Дальше - больше. Уже за три дня на страницу экс-супруги Брэда Питта подписались свыше 7 миллионов фолловеров. Джоли побила результаты предыдущих "рекордсменов" Руперта Гринта и сэра Дэвида Аттенборо. За ней следуют Дрю Бэрримор, Белла Хадид, Белла Торн, Гретхен Росси, Кришелл Стоуз, Джейми Ли Кертис и Хелена Кристиансен.Любопытно, что первый пост Анджелины - это письмо девочки-подростка из Афганистана, который сейчас захвачен талибами. В письме она рассказала, что становится все труднее ходить в школу, когда повсюду патрули талибов, и насколько безопаснее она чувствовала себя до того, как они снова захватили власть."Это письмо я получила от девочки-подростка из Афганистана. Сейчас афганский народ лишен возможности свободно выражать свои мысли и общаться в социальных сетях. Я зарегистрировалась в инстаграме, чтобы делиться их историями и озвучивать проблемы тех, кто по всему миру борется за свои права", – написала Анджелина Джоли.По информации портала People, Анджелина Джоли присоединилась к Instagram, чтобы распространить информацию о возможном угнетении женщин в Афганистане, так как сами они отрезаны от общения. Читайте также: Анджелина Джоли появилась в новом трейлере блокбастера "Вечные""Украденные дети": Анжелину Джоли обвиняют в хищении собственного сынаАнджелину Джоли и The Weeknd вновь заметили вместе на фоне слухов о романе"Станет розовой": Джоли беспокоится за здоровье дочери после операции"Это жестоко": дети Анджелины Джоли выступили против Брэда Питта

афганистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес, новости, instagram, афганистан, анджелина джоли