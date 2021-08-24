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https://sputnik-georgia.ru/20210824/Andzhelina-Dzholi-zavela-Instagram-i-ustanovila-rekord--252657525.html
Анджелина Джоли завела Instagram и установила рекорд
Анджелина Джоли завела Instagram и установила рекорд
Два миллиона в невероятно короткие сроки - это супермегакруто даже для Анджелины Джоли, не правда ли?! 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T11:08+0400
2021-08-24T11:08+0400
шоу-бизнес
новости
instagram
афганистан
анджелина джоли
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Всемирно известная голливудская звезда Анджелина Джоли установила новый рекорд в сети Instagram - звезда завела себе аккаунт на платформе и менее чем за три часа собрала два миллиона подписчиков. Дальше - больше. Уже за три дня на страницу экс-супруги Брэда Питта подписались свыше 7 миллионов фолловеров. Джоли побила результаты предыдущих "рекордсменов" Руперта Гринта и сэра Дэвида Аттенборо. За ней следуют Дрю Бэрримор, Белла Хадид, Белла Торн, Гретхен Росси, Кришелл Стоуз, Джейми Ли Кертис и Хелена Кристиансен.Любопытно, что первый пост Анджелины - это письмо девочки-подростка из Афганистана, который сейчас захвачен талибами. В письме она рассказала, что становится все труднее ходить в школу, когда повсюду патрули талибов, и насколько безопаснее она чувствовала себя до того, как они снова захватили власть."Это письмо я получила от девочки-подростка из Афганистана. Сейчас афганский народ лишен возможности свободно выражать свои мысли и общаться в социальных сетях. Я зарегистрировалась в инстаграме, чтобы делиться их историями и озвучивать проблемы тех, кто по всему миру борется за свои права", – написала Анджелина Джоли.По информации портала People, Анджелина Джоли присоединилась к Instagram, чтобы распространить информацию о возможном угнетении женщин в Афганистане, так как сами они отрезаны от общения. Читайте также: Анджелина Джоли появилась в новом трейлере блокбастера "Вечные""Украденные дети": Анжелину Джоли обвиняют в хищении собственного сынаАнджелину Джоли и The Weeknd вновь заметили вместе на фоне слухов о романе"Станет розовой": Джоли беспокоится за здоровье дочери после операции"Это жестоко": дети Анджелины Джоли выступили против Брэда Питта
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шоу-бизнес, новости, instagram, афганистан, анджелина джоли

Анджелина Джоли завела Instagram и установила рекорд

11:08 24.08.2021
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© photo: AFP 2020 / TIZIANA FABIАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: AFP 2020 / TIZIANA FABI
Два миллиона в невероятно короткие сроки - это супермегакруто даже для Анджелины Джоли, не правда ли?!
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Всемирно известная голливудская звезда Анджелина Джоли установила новый рекорд в сети Instagram - звезда завела себе аккаунт на платформе и менее чем за три часа собрала два миллиона подписчиков. 
Дальше - больше. Уже за три дня на страницу экс-супруги Брэда Питта подписались свыше 7 миллионов фолловеров. Джоли побила результаты предыдущих "рекордсменов" Руперта Гринта и сэра Дэвида Аттенборо. За ней следуют Дрю Бэрримор, Белла Хадид, Белла Торн, Гретхен Росси, Кришелл Стоуз, Джейми Ли Кертис и Хелена Кристиансен.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

Любопытно, что первый пост Анджелины - это письмо девочки-подростка из Афганистана, который сейчас захвачен талибами. В письме она рассказала, что становится все труднее ходить в школу, когда повсюду патрули талибов, и насколько безопаснее она чувствовала себя до того, как они снова захватили власть.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

"Это письмо я получила от девочки-подростка из Афганистана. Сейчас афганский народ лишен возможности свободно выражать свои мысли и общаться в социальных сетях. Я зарегистрировалась в инстаграме, чтобы делиться их историями и озвучивать проблемы тех, кто по всему миру борется за свои права", – написала Анджелина Джоли.
По информации портала People, Анджелина Джоли присоединилась к Instagram, чтобы распространить информацию о возможном угнетении женщин в Афганистане, так как сами они отрезаны от общения. 
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