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https://sputnik-georgia.ru/20210908/podrazhaya-buzovoy-kseniya-borodina-i-dava-primut-uchastie-v-shou-lednikovyy-period-259412519.html
Подражая Бузовой: Ксения Бородина и Дава примут участие в шоу "Ледниковый период"
Подражая Бузовой: Ксения Бородина и Дава примут участие в шоу "Ледниковый период"
Такое чувство, что в этом шоу-бизнесе все ходят по кругу – расставания, разводы, новые высоты и по новой... 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T11:05+0400
2021-09-08T11:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
ксения бородина
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В новый сезон телепроекта "Ледниковый период" вслед за Ольгой Бузовой пришли ее бывший – рэпер Давид Манукян (Дава), а также экс-коллега Ксения Бородина.На этом совпадения не заканчиваются. Известно, что партнером Бузовой в проекте был олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. И именно он стал партнером Ксении Бородиной, которая, видимо, оправилась после развода, и решила покорять новые вершины.Что касается бывшего молодого человека Бузовой, то она сможет поболеть и за него. Ранее он занял место ведущей на "Дом-2", а теперь попробует себя и в художественном фигурном катании по традиции после Ольги Бузовой.Читайте также:
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ольга бузова, ксения бородина, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

Подражая Бузовой: Ксения Бородина и Дава примут участие в шоу "Ледниковый период"

11:05 08.09.2021 (обновлено: 11:16 08.09.2021)
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X Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Такое чувство, что в этом шоу-бизнесе все ходят по кругу – расставания, разводы, новые высоты и по новой...
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В новый сезон телепроекта "Ледниковый период" вслед за Ольгой Бузовой пришли ее бывший – рэпер Давид Манукян (Дава), а также экс-коллега Ксения Бородина.
На этом совпадения не заканчиваются. Известно, что партнером Бузовой в проекте был олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. И именно он стал партнером Ксении Бородиной, которая, видимо, оправилась после развода, и решила покорять новые вершины.

"Совпадение интересное, его обсуждают за кулисами. Ксюша вслед за Олей пришла в тот же проект, оказалась в руках ее же партнера. Ксюша и Дима тренируются уже несколько недель на одном из закрытых катков. У Бородиной, кстати, неплохо получается. А вот Ида Галич не смогла влиться в эту историю – не получалось и все тут", – цитирует "СтарХит" членов съемочной группы.

Что касается бывшего молодого человека Бузовой, то она сможет поболеть и за него. Ранее он занял место ведущей на "Дом-2", а теперь попробует себя и в художественном фигурном катании по традиции после Ольги Бузовой.
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