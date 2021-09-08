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Подражая Бузовой: Ксения Бородина и Дава примут участие в шоу "Ледниковый период"
11:05 08.09.2021 (обновлено: 11:16 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкX Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Такое чувство, что в этом шоу-бизнесе все ходят по кругу – расставания, разводы, новые высоты и по новой...
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В новый сезон телепроекта "Ледниковый период" вслед за Ольгой Бузовой пришли ее бывший – рэпер Давид Манукян (Дава), а также экс-коллега Ксения Бородина.
На этом совпадения не заканчиваются. Известно, что партнером Бузовой в проекте был олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. И именно он стал партнером Ксении Бородиной, которая, видимо, оправилась после развода, и решила покорять новые вершины.
"Совпадение интересное, его обсуждают за кулисами. Ксюша вслед за Олей пришла в тот же проект, оказалась в руках ее же партнера. Ксюша и Дима тренируются уже несколько недель на одном из закрытых катков. У Бородиной, кстати, неплохо получается. А вот Ида Галич не смогла влиться в эту историю – не получалось и все тут", – цитирует "СтарХит" членов съемочной группы.
Что касается бывшего молодого человека Бузовой, то она сможет поболеть и за него. Ранее он занял место ведущей на "Дом-2", а теперь попробует себя и в художественном фигурном катании по традиции после Ольги Бузовой.
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