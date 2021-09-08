https://sputnik-georgia.ru/20210908/podrazhaya-buzovoy-kseniya-borodina-i-dava-primut-uchastie-v-shou-lednikovyy-period-259412519.html

Подражая Бузовой: Ксения Бородина и Дава примут участие в шоу "Ледниковый период"

Подражая Бузовой: Ксения Бородина и Дава примут участие в шоу "Ледниковый период"

Такое чувство, что в этом шоу-бизнесе все ходят по кругу – расставания, разводы, новые высоты и по новой... 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T11:05+0400

2021-09-08T11:05+0400

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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

ксения бородина

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В новый сезон телепроекта "Ледниковый период" вслед за Ольгой Бузовой пришли ее бывший – рэпер Давид Манукян (Дава), а также экс-коллега Ксения Бородина.На этом совпадения не заканчиваются. Известно, что партнером Бузовой в проекте был олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. И именно он стал партнером Ксении Бородиной, которая, видимо, оправилась после развода, и решила покорять новые вершины.Что касается бывшего молодого человека Бузовой, то она сможет поболеть и за него. Ранее он занял место ведущей на "Дом-2", а теперь попробует себя и в художественном фигурном катании по традиции после Ольги Бузовой.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, ксения бородина, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес