https://sputnik-georgia.ru/20210909/kayli-dzhenner-ili-ariana-grande-zhenu-morgenshterna-ne-uznali-v-seti--259435321.html

Кайли Дженнер или Ариана Гранде? Жену Моргенштерна не узнали в Сети

Кайли Дженнер или Ариана Гранде? Жену Моргенштерна не узнали в Сети

Пользователи сетей не сразу узнали возлюбленную эпатажного рэпера, но после отметили, что Дилара выглядит сногсшибательно 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T07:07+0400

2021-09-09T07:07+0400

2021-09-09T09:59+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новая фотосессия жены рэпера Моргенштерна удивила поклонников – неузнаваемую Дилару сравнили с Кайли Дженнер и Арианой Гранде. В конце августа Алишер Моргенштерн женился на блогере Диларе Зиннатулиной. Молодые звезды сыграли пышную и оригинальную свадьбу, которую обсуждают все вокруг. Молодая жена музыканта решила не сбавлять градус слухов в Сети и поделилась своими новыми снимками. В своем Instagram жена Моргенштерна опубликовала горячие фото. Дилара в коротком топике с голубым градиентом и такой же мини-юбке позировала возле стенда с обложками журналов. Свой образ девушка разбавила аксессуарами – ожерельем, кольцами и сережками. Дилара специально выбирала позы, которые демонстрировали ее красивую фигуру. Также блогер похвасталась искусным макияжем, подчеркнувшим ее природную красоту. Фотосессия вышла крайне удачной и фанаты не сразу узнали на них возлюбленную рэпера. Многие сравнили Дилару с другими знаменитостями – Кайли Дженнер и Арианой Гранде. "Кукла с обложки", "Подумала, что Кайли Дженнер", "А мне напоминает Ариану Гранде", "Не узнала, будет богатой", "Алишеру повезло", "Красивая девочка", – прокомментировали в Сети. Читайте также:

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