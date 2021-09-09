https://sputnik-georgia.ru/20210909/kayli-dzhenner-ili-ariana-grande-zhenu-morgenshterna-ne-uznali-v-seti--259435321.html
Кайли Дженнер или Ариана Гранде? Жену Моргенштерна не узнали в Сети
Кайли Дженнер или Ариана Гранде? Жену Моргенштерна не узнали в Сети
Пользователи сетей не сразу узнали возлюбленную эпатажного рэпера, но после отметили, что Дилара выглядит сногсшибательно 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T07:07+0400
2021-09-09T07:07+0400
2021-09-09T09:59+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ариана гранде
моргенштерн
дилара зинатуллина
кайли дженнер
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259446075_152:36:1300:682_1920x0_80_0_0_648edb1391a163e6a9f0ca83795ac7aa.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новая фотосессия жены рэпера Моргенштерна удивила поклонников – неузнаваемую Дилару сравнили с Кайли Дженнер и Арианой Гранде. В конце августа Алишер Моргенштерн женился на блогере Диларе Зиннатулиной. Молодые звезды сыграли пышную и оригинальную свадьбу, которую обсуждают все вокруг. Молодая жена музыканта решила не сбавлять градус слухов в Сети и поделилась своими новыми снимками. В своем Instagram жена Моргенштерна опубликовала горячие фото. Дилара в коротком топике с голубым градиентом и такой же мини-юбке позировала возле стенда с обложками журналов. Свой образ девушка разбавила аксессуарами – ожерельем, кольцами и сережками. Дилара специально выбирала позы, которые демонстрировали ее красивую фигуру. Также блогер похвасталась искусным макияжем, подчеркнувшим ее природную красоту. Фотосессия вышла крайне удачной и фанаты не сразу узнали на них возлюбленную рэпера. Многие сравнили Дилару с другими знаменитостями – Кайли Дженнер и Арианой Гранде. "Кукла с обложки", "Подумала, что Кайли Дженнер", "А мне напоминает Ариану Гранде", "Не узнала, будет богатой", "Алишеру повезло", "Красивая девочка", – прокомментировали в Сети. Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259446075_103:0:1324:916_1920x0_80_0_0_ee16e0206ef3a096b8f9873c845fed19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ариана гранде, моргенштерн, дилара зинатуллина, кайли дженнер , российский шоу-бизнес
Кайли Дженнер или Ариана Гранде? Жену Моргенштерна не узнали в Сети
07:07 09.09.2021 (обновлено: 09:59 09.09.2021)
Пользователи сетей не сразу узнали возлюбленную эпатажного рэпера, но после отметили, что Дилара выглядит сногсшибательно
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новая фотосессия жены рэпера Моргенштерна удивила поклонников – неузнаваемую Дилару сравнили с Кайли Дженнер и Арианой Гранде.
В конце августа Алишер Моргенштерн женился на блогере Диларе Зиннатулиной. Молодые звезды сыграли пышную и оригинальную свадьбу, которую обсуждают все вокруг. Молодая жена музыканта решила не сбавлять градус слухов в Сети и поделилась своими новыми снимками.
В своем Instagram жена Моргенштерна опубликовала горячие фото. Дилара в коротком топике с голубым градиентом и такой же мини-юбке позировала возле стенда с обложками журналов. Свой образ девушка разбавила аксессуарами – ожерельем, кольцами и сережками.
Дилара специально выбирала позы, которые демонстрировали ее красивую фигуру. Также блогер похвасталась искусным макияжем, подчеркнувшим ее природную красоту.
Фотосессия вышла крайне удачной и фанаты не сразу узнали на них возлюбленную рэпера. Многие сравнили Дилару с другими знаменитостями – Кайли Дженнер и Арианой Гранде.
"Кукла с обложки", "Подумала, что Кайли Дженнер", "А мне напоминает Ариану Гранде", "Не узнала, будет богатой", "Алишеру повезло", "Красивая девочка", – прокомментировали в Сети.
"На сексе
": Моргенштерн побрился налысо и шокировал жену
Пришла в себя
: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки
Блогер Лена Миро предрекла Моргенштерну финал карьеры
Эпатажная свадьба Моргенштерна
: наряды, Ревва, полиция и другие скандалы
Российская молодежь доверяет Моргенштерну – исследование