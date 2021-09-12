Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210912/tretya-sila---strategiya-agmashenebeli-predstavila-svoyu-programmu-razvitiya-tbilisi-259532134.html
"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси
"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси
Программа развития Тбилиси партии Георгия Вашадзе и его партнеров состоит из шести основных приоритетов 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T18:29+0400
2021-09-12T18:29+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
георгий вашадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251506436_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_3046ff93d7cba850ffaaa8b255da4338.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Новая политическая платформа "Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свое видение развития Тбилиси."Третья сила" принимает участие в выборах местного самоуправления и выдвинула своим кандидатом в мэры Тбилиси Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) - Серго Чихладзе.Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование&gt;&gt;Как сообщает пресс-служба партии, план политической платформы предусматривает наличие высокоразвитого европейского города, в котором будут создаваться новые рабочие места, развит малый и средний бизнес, а главное, повысится заработная плата.Представленная "Третьей силой" программа состоит из шести приоритетов развития столицы:- Равно развитый город - все районы являются лицом Тбилиси- Тбилиси - город знаний и технологий- Тбилиси - комфортный и безопасный город- Тбилиси - европейский центр туризма и культуры- Тбилиси - глобальный воздушно-транспортный хаб- Все являются соучастниками управления городом.По словам лидера "Третьей силы - Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, в условиях поляризованной политической среды оппоненты мало говорят о том, что они собираются сделать для страны и для города.Вашадзе считает, что программа, представленная "Третьей силой", амбициозна и нестандартна. Он планирует положить конец биполярности и изменить политическую реальность в стране."В поляризованной политической среде мало говорят о том, кто и что будет делать. Мы много говорим о том, что нам нужно сменить правительство, но конкретно, кто что планирует делать, у кого какие планы, проекты по решению многих проблем, которые беспокоят людей, к сожалению, не видно. В этом и заключается главная отличительная черта "Третьей силы" и нашей команды, мы не только критикуем, но предлагаем конкретный выход", - сказал Георгий Вашадзе.Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%.Местные выборы в Грузии состоятся 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Читайте также:В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родинуКакие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison ResearchДемократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами
https://sputnik-georgia.ru/20210907/bitva-za-tbilisi-ili-vybory-vo-vremya-chumy-259377452.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251506436_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_9f2a5fea938aa165694ad9f398a018a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, местные выборы, георгий вашадзе

"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси

18:29 12.09.2021
199
© Sputnik / Alex ShlamovГеоргий Вашадзе. Встреча лидеров объединенной оппозиции в парке Рике 19 апреля 2021 года
Георгий Вашадзе. Встреча лидеров объединенной оппозиции в парке Рике 19 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Программа развития Тбилиси партии Георгия Вашадзе и его партнеров состоит из шести основных приоритетов
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Новая политическая платформа "Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свое видение развития Тбилиси.
"Третья сила" принимает участие в выборах местного самоуправления и выдвинула своим кандидатом в мэры Тбилиси Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) - Серго Чихладзе.
Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование>>
Как сообщает пресс-служба партии, план политической платформы предусматривает наличие высокоразвитого европейского города, в котором будут создаваться новые рабочие места, развит малый и средний бизнес, а главное, повысится заработная плата.
Представленная "Третьей силой" программа состоит из шести приоритетов развития столицы:
- Равно развитый город - все районы являются лицом Тбилиси
- Тбилиси - город знаний и технологий
- Тбилиси - комфортный и безопасный город
- Тбилиси - европейский центр туризма и культуры
- Тбилиси - глобальный воздушно-транспортный хаб
- Все являются соучастниками управления городом.
По словам лидера "Третьей силы - Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, в условиях поляризованной политической среды оппоненты мало говорят о том, что они собираются сделать для страны и для города.
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Битва за Тбилиси, или Выборы во время чумы
7 сентября, 17:30
438
Вашадзе считает, что программа, представленная "Третьей силой", амбициозна и нестандартна. Он планирует положить конец биполярности и изменить политическую реальность в стране.
"В поляризованной политической среде мало говорят о том, кто и что будет делать. Мы много говорим о том, что нам нужно сменить правительство, но конкретно, кто что планирует делать, у кого какие планы, проекты по решению многих проблем, которые беспокоят людей, к сожалению, не видно. В этом и заключается главная отличительная черта "Третьей силы" и нашей команды, мы не только критикуем, но предлагаем конкретный выход", - сказал Георгий Вашадзе.
Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%.
Местные выборы в Грузии состоятся 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Читайте также:

В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину
Какие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison Research
Демократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:31В контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции
19:59Группу сторонников Гахария возглавит балерина Мака Махарадзе
19:29Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение
18:56Станцию тбилисского метро "Гоциридзе" будут отстраивать заново
18:30Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий
18:29"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси
17:59На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
17:23Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?
16:58Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе
16:40Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов - видео
16:27Грузинский вор в законе скончался в российской тюрьме
15:28К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения
14:54Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
14:29Захватчик "Банка Грузии" в Кварели будет ждать суда в тюрьме
13:48Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
13:22Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
13:20 Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото
12:59Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
12:37В Испании скончалась солистка поп-дуэта Baccara
12:09Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов