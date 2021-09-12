https://sputnik-georgia.ru/20210912/tretya-sila---strategiya-agmashenebeli-predstavila-svoyu-programmu-razvitiya-tbilisi-259532134.html

"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси

"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси

Программа развития Тбилиси партии Георгия Вашадзе и его партнеров состоит из шести основных приоритетов 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T18:29+0400

2021-09-12T18:29+0400

2021-09-12T18:29+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Новая политическая платформа "Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свое видение развития Тбилиси."Третья сила" принимает участие в выборах местного самоуправления и выдвинула своим кандидатом в мэры Тбилиси Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) - Серго Чихладзе.Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование>>Как сообщает пресс-служба партии, план политической платформы предусматривает наличие высокоразвитого европейского города, в котором будут создаваться новые рабочие места, развит малый и средний бизнес, а главное, повысится заработная плата.Представленная "Третьей силой" программа состоит из шести приоритетов развития столицы:- Равно развитый город - все районы являются лицом Тбилиси- Тбилиси - город знаний и технологий- Тбилиси - комфортный и безопасный город- Тбилиси - европейский центр туризма и культуры- Тбилиси - глобальный воздушно-транспортный хаб- Все являются соучастниками управления городом.По словам лидера "Третьей силы - Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, в условиях поляризованной политической среды оппоненты мало говорят о том, что они собираются сделать для страны и для города.Вашадзе считает, что программа, представленная "Третьей силой", амбициозна и нестандартна. Он планирует положить конец биполярности и изменить политическую реальность в стране."В поляризованной политической среде мало говорят о том, кто и что будет делать. Мы много говорим о том, что нам нужно сменить правительство, но конкретно, кто что планирует делать, у кого какие планы, проекты по решению многих проблем, которые беспокоят людей, к сожалению, не видно. В этом и заключается главная отличительная черта "Третьей силы" и нашей команды, мы не только критикуем, но предлагаем конкретный выход", - сказал Георгий Вашадзе.Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%.Местные выборы в Грузии состоятся 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Читайте также:В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родинуКакие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison ResearchДемократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами

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политика, новости, грузия, местные выборы, георгий вашадзе