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https://sputnik-georgia.ru/20210913/buzova-v-golom-mini-plate-ocharovala-zvezdu-comedy-club-259552762.html
Бузова в "голом" мини-платье очаровала звезду Comedy Club
Бузова в "голом" мини-платье очаровала звезду Comedy Club
35-летняя звезда "Дома-2" пришла в студию популярного шоу в дерзком наряде и сразила даже самого популярного сердцееда 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T14:29+0400
2021-09-13T14:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
comedy club
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова продолжает покорять сердца мужчин – на этот раз под ее "чары" попал известный холостяк и звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов. Запись нового, осеннего выпуска юмористического шоу Comedy Club состоялась на канале ТНТ. Почетной гостьей свежего эфира стала самая популярная девушка России Ольга Бузова, которая не раз приходила в студию и смеялась над самой собой. На этот раз Бузова хорошенько подготовилась к своему выходу. Звезда предстала перед зрителями в очень эпатажном наряде. Ольга надела "голое" мини-платье из полупрозрачного гипюра, продемонстрировав все изгибы своего тела и длинные ноги. Экс-подруга блогера Давы сделала шикарный вечерний макияж и собрала волосы в пучок, после чего устроила яркое дефиле за кулисами. Во время своей "проходки" Бузова столкнулась с давним другом, героем одного из сезонов "Холостяка" Тимуром Батрутдиновым. Звезда Comedy Club был очарован видом Бузовой и крепко обнял ее при встрече, осыпав лестными комплиментами. Читайте также:
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ольга бузова, comedy club, российский шоу-бизнес

Бузова в "голом" мини-платье очаровала звезду Comedy Club

14:29 13.09.2021
340
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
35-летняя звезда "Дома-2" пришла в студию популярного шоу в дерзком наряде и сразила даже самого популярного сердцееда
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова продолжает покорять сердца мужчин – на этот раз под ее "чары" попал известный холостяк и звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов.
Запись нового, осеннего выпуска юмористического шоу Comedy Club состоялась на канале ТНТ. Почетной гостьей свежего эфира стала самая популярная девушка России Ольга Бузова, которая не раз приходила в студию и смеялась над самой собой.
На этот раз Бузова хорошенько подготовилась к своему выходу. Звезда предстала перед зрителями в очень эпатажном наряде. Ольга надела "голое" мини-платье из полупрозрачного гипюра, продемонстрировав все изгибы своего тела и длинные ноги.
Экс-подруга блогера Давы сделала шикарный вечерний макияж и собрала волосы в пучок, после чего устроила яркое дефиле за кулисами.
Во время своей "проходки" Бузова столкнулась с давним другом, героем одного из сезонов "Холостяка" Тимуром Батрутдиновым. Звезда Comedy Club был очарован видом Бузовой и крепко обнял ее при встрече, осыпав лестными комплиментами.
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