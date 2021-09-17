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https://sputnik-georgia.ru/20210917/glava-spch-pri-prezidente-rf-fadeev-nazval-morgenshterna-kolkhoznikom-259623397.html
Глава СПЧ при президенте РФ Фадеев назвал Моргенштерна колхозником
Глава СПЧ при президенте РФ Фадеев назвал Моргенштерна колхозником
Фадеев привел в пример виртуоза Эминема, который произносит до семи слов в секунду, а отечественных рэперов назвал колхозниками 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T07:29+0400
2021-09-17T07:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал творчество рэпера Моргенштерна и блогера Дани Милохина, сказав, что они производят некачественную продукцию. Фадеев в беседе со студентами Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева заявил, что в настоящее время имеет место быть деградация, что является проблемой образования и общей атмосферы в целом. Стоит отметить, что не во всех городах России Моргенштерна встречают радушно. К примеру, недавно красноярские активисты и депутаты потребовали отменить концерт рэпера Моргенштерна, который должен выступить в регионе 26 сентября. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить шоу артиста и выступили против его приезда. Активисты даже намерены выйти с пикетом, если мероприятие все же состоится.Читайте также:
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Глава СПЧ при президенте РФ Фадеев назвал Моргенштерна колхозником

07:29 17.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Фадеев привел в пример виртуоза Эминема, который произносит до семи слов в секунду, а отечественных рэперов назвал колхозниками
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал творчество рэпера Моргенштерна и блогера Дани Милохина, сказав, что они производят некачественную продукцию.
Фадеев в беседе со студентами Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева заявил, что в настоящее время имеет место быть деградация, что является проблемой образования и общей атмосферы в целом.

"Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию – вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы – виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти – колхозники", – скахал глава СПЧ.

Стоит отметить, что не во всех городах России Моргенштерна встречают радушно. К примеру, недавно красноярские активисты и депутаты потребовали отменить концерт рэпера Моргенштерна, который должен выступить в регионе 26 сентября. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить шоу артиста и выступили против его приезда. Активисты даже намерены выйти с пикетом, если мероприятие все же состоится.
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