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Моргенштерну запретили гастролировать по Украине
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Моргенштерну запрещается любая концертная деятельность на территории Украины
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Гастроли популярного российского рэпера Моргенштерна запретили на Украине, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону рэпер сказал, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, в то время как с подросткового возраста он взял фамилию матери – Моргенштерн. Теперь же в рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста.
До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера – как Валеев, так и Моргенштерн", – цитирует пресс-секретаря агентство УНИАН.
Таким образом, Моргенштерну автоматически запрещается любая концертная деятельность на территории Украины и любые гастроли запрещены.
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