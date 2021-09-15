https://sputnik-georgia.ru/20210915/morgenshternu-zapretili-gastrolirovat-po-ukraine-259589850.html

Моргенштерну запретили гастролировать по Украине

Моргенштерну запретили гастролировать по Украине

Моргенштерну запрещается любая концертная деятельность на территории Украины 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T07:07+0400

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2021-09-15T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Гастроли популярного российского рэпера Моргенштерна запретили на Украине, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону рэпер сказал, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, в то время как с подросткового возраста он взял фамилию матери – Моргенштерн. Теперь же в рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде. Таким образом, Моргенштерну автоматически запрещается любая концертная деятельность на территории Украины и любые гастроли запрещены.Читайте также:

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украина, моргенштерн, российский шоу-бизнес