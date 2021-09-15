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Моргенштерну запретили гастролировать по Украине
Моргенштерну запретили гастролировать по Украине
Моргенштерну запрещается любая концертная деятельность на территории Украины 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T07:07+0400
2021-09-15T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Гастроли популярного российского рэпера Моргенштерна запретили на Украине, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону рэпер сказал, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, в то время как с подросткового возраста он взял фамилию матери – Моргенштерн. Теперь же в рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде. Таким образом, Моргенштерну автоматически запрещается любая концертная деятельность на территории Украины и любые гастроли запрещены.Читайте также:
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Моргенштерну запретили гастролировать по Украине

07:07 15.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Моргенштерну запрещается любая концертная деятельность на территории Украины
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Гастроли популярного российского рэпера Моргенштерна запретили на Украине, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону рэпер сказал, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, в то время как с подросткового возраста он взял фамилию матери – Моргенштерн. Теперь же в рекомендациях Службы безопасности фигурируют обе фамилии артиста.
До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера – как Валеев, так и Моргенштерн", – цитирует пресс-секретаря агентство УНИАН.

Таким образом, Моргенштерну автоматически запрещается любая концертная деятельность на территории Украины и любые гастроли запрещены.
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