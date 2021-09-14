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Моргенштерн признался, что занялся благотворительностью из-за страха
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Оказывается, на сбор средств для тяжелобольного мальчика исполнителя подтолкнул страх перед уголовным делом
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн признался, что начал помогать мальчику Илье Худобе из-за страха перед уголовным делом.
Музыкант активно помогает больному спинальной мышечной атрофией Илье Худобе из Тимашевска. Однако в своем новом видео артист признался, что изначально помогал мальчику только из-за страха в связи с уголовным делом о пропаганде наркотиков.
Моргенштерн отметил, что якобы узнал от проверенного источника, что ему могут подкинуть наркотики. Чтобы этого избежать, звезда хип-хопа решил организовать помощь ребенку майора полиции, на лечение которого требуется более 160 миллионов рублей. Тогда и начал Моргенштерн переводить первые средства на счет Худобы.
"Я это сделал не потому, что хотел, не от чистого сердца, не от души, а чтобы обезопаситься. "Вот, смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста", – признался музыкант, отметив, что познакомившись с мамой мальчика, восхитился ее мужеством.
После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил, во что бы то ни стало помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Через сутки после призыва певца к сумме добавились почти 13 млн рублей. Сам артист уже перечислил более двух десяткой миллионов рублей.
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