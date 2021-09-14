https://sputnik-georgia.ru/20210914/morgenshtern-priznalsya-chto-zanyalsya-blagotvoritelnostyu-iz-za-strakha-259554370.html

Моргенштерн признался, что занялся благотворительностью из-за страха

Моргенштерн признался, что занялся благотворительностью из-за страха

Оказывается, на сбор средств для тяжелобольного мальчика исполнителя подтолкнул страх перед уголовным делом 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T07:08+0400

2021-09-14T07:08+0400

2021-09-14T07:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн признался, что начал помогать мальчику Илье Худобе из-за страха перед уголовным делом. Музыкант активно помогает больному спинальной мышечной атрофией Илье Худобе из Тимашевска. Однако в своем новом видео артист признался, что изначально помогал мальчику только из-за страха в связи с уголовным делом о пропаганде наркотиков. Моргенштерн отметил, что якобы узнал от проверенного источника, что ему могут подкинуть наркотики. Чтобы этого избежать, звезда хип-хопа решил организовать помощь ребенку майора полиции, на лечение которого требуется более 160 миллионов рублей. Тогда и начал Моргенштерн переводить первые средства на счет Худобы. "Я это сделал не потому, что хотел, не от чистого сердца, не от души, а чтобы обезопаситься. "Вот, смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста", – признался музыкант, отметив, что познакомившись с мамой мальчика, восхитился ее мужеством. После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил, во что бы то ни стало помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Через сутки после призыва певца к сумме добавились почти 13 млн рублей. Сам артист уже перечислил более двух десяткой миллионов рублей.Читайте также:

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