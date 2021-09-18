Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Ольга Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ
466
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Певица серьезно заинтересовалась историей и планирует поступить в МГУ
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Российская певица и актриса Ольга Бузова планирует получить очередное образование.
Бузова поделилась новостью с поклонниками о том, что хочет поступить на исторический факультет в МГУ. Объяснила она это тем, что влюбилась в историю как в предмет, отсюда и появилось желание.
"Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке. Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете? Есть у меня среди подписчиков выпускники этого факультета?" – обратилась она к фанатам.
Певица Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Подписчики традиционно поделились на тех, кто поддержал артистку, и на тех, кто вновь припомнил Бузовой проект "Дом-2", где она сначала была участницей, а потом ведущей.
Известно, что Ольга Бузова окончила школу с отличием и прекрасно знает несколько языков. Певица также может похвастаться красным дипломом СПбГУ. Исполнительница училась на факультете геоэкологии и географии, однако карьеру построила на телевидении. 13 лет она была ведущей скандального реалити-шоу, параллельно занимаясь музыкальной деятельностью.
Читайте также:
"Бузова – девочка, которую все время надо ласкать" – Отар Кушанашвили
Историк моды Васильев сравнил Ольгу Бузову с Моникой Беллуччи
Кто был первым бойфрендом Ольги Бузовой – фото
"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб
"Как мне устоять?": Ольга Бузова пофлиртовала с 45-летним пластическим хирургом
Ольга Бузова: "Изменяя, мужчина будто забирает кусочек самооценки"