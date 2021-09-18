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https://sputnik-georgia.ru/20210918/olga-buzova-khochet-postupit-na-istoricheskiy-fakultet-mgu-259646545.html
Ольга Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ
Ольга Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ
Певица серьезно заинтересовалась историей и планирует поступить в МГУ 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T12:02+0400
2021-09-18T12:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Российская певица и актриса Ольга Бузова планирует получить очередное образование.Бузова поделилась новостью с поклонниками о том, что хочет поступить на исторический факультет в МГУ. Объяснила она это тем, что влюбилась в историю как в предмет, отсюда и появилось желание."Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке. Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете? Есть у меня среди подписчиков выпускники этого факультета?" – обратилась она к фанатам.Подписчики традиционно поделились на тех, кто поддержал артистку, и на тех, кто вновь припомнил Бузовой проект "Дом-2", где она сначала была участницей, а потом ведущей.Известно, что Ольга Бузова окончила школу с отличием и прекрасно знает несколько языков. Певица также может похвастаться красным дипломом СПбГУ. Исполнительница училась на факультете геоэкологии и географии, однако карьеру построила на телевидении. 13 лет она была ведущей скандального реалити-шоу, параллельно занимаясь музыкальной деятельностью.Читайте также:
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ольга бузова, российский шоу-бизнес

Ольга Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ

12:02 18.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Певица серьезно заинтересовалась историей и планирует поступить в МГУ
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Российская певица и актриса Ольга Бузова планирует получить очередное образование.
Бузова поделилась новостью с поклонниками о том, что хочет поступить на исторический факультет в МГУ. Объяснила она это тем, что влюбилась в историю как в предмет, отсюда и появилось желание.
"Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке. Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете? Есть у меня среди подписчиков выпускники этого факультета?" – обратилась она к фанатам.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
Певица Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписчики традиционно поделились на тех, кто поддержал артистку, и на тех, кто вновь припомнил Бузовой проект "Дом-2", где она сначала была участницей, а потом ведущей.
Известно, что Ольга Бузова окончила школу с отличием и прекрасно знает несколько языков. Певица также может похвастаться красным дипломом СПбГУ. Исполнительница училась на факультете геоэкологии и географии, однако карьеру построила на телевидении. 13 лет она была ведущей скандального реалити-шоу, параллельно занимаясь музыкальной деятельностью.
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