https://sputnik-georgia.ru/20210920/ekstradirovannyy-iz-ukrainy-chinovnik-vremen-saakashvili-ne-priznaet-svoey-viny-259738822.html

Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины

Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины

По словам адвоката бывшего чиновника, Киев и Тбилиси обменялись заключенными 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T16:31+0400

2021-09-20T16:31+0400

2021-09-20T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Экстрадированный из Украины экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава встретился со своим адвокатом Малхазом Велиджанашвили в 12-м пенитенциарном учреждении в городе Рустави (30 км от Тбилиси).По словам адвоката, они обсудили дальнейшую стратегию защиты и обжалование обвинительных приговоров в отношении Кардава.Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию>>Как рассказал Велиджанашвили журналистам, от имени Кардава на его странице в социальной сети будет размещено заявление, где он расскажет об этих делах, а также о том, что он был экстрадирован из Украины с грубым нарушением процедур.По словам адвоката, перед выборами произошел обмен Кардава на граждан Украины, которых помиловал Батумский суд. Более подробно о политическом решении и помиловании бывший чиновник расскажет в своем заявлении.В июле 2021 года в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Батуми помиловали двух украинцев – Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина. Их задержали за незаконное пересечение грузинской государственной границы на яхте у берегов Грузии в прошлом году.Суд Украины удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об экстрадиции Мегиса Кардава, и 17 сентября он прибыл на родину. Кардава сразу же перевели в Руставскую тюрьму.Дело КардаваПрокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегиса Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует одним из обвиняемых. По пяти из них ему уже заочно вынесен приговор, а шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение. Оно касается превышения должностных полномочий и осуществления пыток, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства и доставления моральных страданий задержанной женщине в 2009 году.Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. О задержании Кардава на Украине стало известно в ноябре 2017 года. Тогда и началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию. Все это время Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день появилась информация о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы в доме, куда он приехал в гости.Точная причина смерти пока неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210912/ukrainskiy-sudya-zanimavshiysya-delom-ob-ekstraditsii-megisa-kardava-nayden-mertvym-259537943.html

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новости, грузия, украина, михаил саакашвили, мегис кардава, громкие судебные процессы в грузии