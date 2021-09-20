Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210920/ekstradirovannyy-iz-ukrainy-chinovnik-vremen-saakashvili-ne-priznaet-svoey-viny-259738822.html
Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины
Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины
По словам адвоката бывшего чиновника, Киев и Тбилиси обменялись заключенными 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T16:31+0400
2021-09-20T17:24+0400
новости
грузия
украина
михаил саакашвили
мегис кардава
громкие судебные процессы в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23064/42/230644220_0:371:1783:1374_1920x0_80_0_0_1aedc3366f739f1f0586bf2a6a218d09.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Экстрадированный из Украины экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава встретился со своим адвокатом Малхазом Велиджанашвили в 12-м пенитенциарном учреждении в городе Рустави (30 км от Тбилиси).По словам адвоката, они обсудили дальнейшую стратегию защиты и обжалование обвинительных приговоров в отношении Кардава.Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию&gt;&gt;Как рассказал Велиджанашвили журналистам, от имени Кардава на его странице в социальной сети будет размещено заявление, где он расскажет об этих делах, а также о том, что он был экстрадирован из Украины с грубым нарушением процедур.По словам адвоката, перед выборами произошел обмен Кардава на граждан Украины, которых помиловал Батумский суд. Более подробно о политическом решении и помиловании бывший чиновник расскажет в своем заявлении.В июле 2021 года в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Батуми помиловали двух украинцев – Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина. Их задержали за незаконное пересечение грузинской государственной границы на яхте у берегов Грузии в прошлом году.Суд Украины удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об экстрадиции Мегиса Кардава, и 17 сентября он прибыл на родину. Кардава сразу же перевели в Руставскую тюрьму.Дело КардаваПрокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегиса Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует одним из обвиняемых. По пяти из них ему уже заочно вынесен приговор, а шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение. Оно касается превышения должностных полномочий и осуществления пыток, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства и доставления моральных страданий задержанной женщине в 2009 году.Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. О задержании Кардава на Украине стало известно в ноябре 2017 года. Тогда и началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию. Все это время Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день появилась информация о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы в доме, куда он приехал в гости.Точная причина смерти пока неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/ukrainskiy-sudya-zanimavshiysya-delom-ob-ekstraditsii-megisa-kardava-nayden-mertvym-259537943.html
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23064/42/230644220_0:203:1783:1540_1920x0_80_0_0_f97c59f45ec0b28d7a352154a38956ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, украина, михаил саакашвили, мегис кардава, громкие судебные процессы в грузии

Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины

16:31 20.09.2021 (обновлено: 17:24 20.09.2021)
263
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТюрьма.
Тюрьма. - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
По словам адвоката бывшего чиновника, Киев и Тбилиси обменялись заключенными
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Экстрадированный из Украины экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава встретился со своим адвокатом Малхазом Велиджанашвили в 12-м пенитенциарном учреждении в городе Рустави (30 км от Тбилиси).
По словам адвоката, они обсудили дальнейшую стратегию защиты и обжалование обвинительных приговоров в отношении Кардава.
Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию>>
Как рассказал Велиджанашвили журналистам, от имени Кардава на его странице в социальной сети будет размещено заявление, где он расскажет об этих делах, а также о том, что он был экстрадирован из Украины с грубым нарушением процедур.
"Все приговоры будут обжалованы в сроки, установленные законом. Его позиция остается неизменной - он по-прежнему не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения... Он также расскажет о политической ситуации, о том, как его экстрадировали", - рассказал адвокат.
По словам адвоката, перед выборами произошел обмен Кардава на граждан Украины, которых помиловал Батумский суд. Более подробно о политическом решении и помиловании бывший чиновник расскажет в своем заявлении.
В июле 2021 года в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Батуми помиловали двух украинцев – Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина. Их задержали за незаконное пересечение грузинской государственной границы на яхте у берегов Грузии в прошлом году.
Суд Украины удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об экстрадиции Мегиса Кардава, и 17 сентября он прибыл на родину. Кардава сразу же перевели в Руставскую тюрьму.

Дело Кардава

Прокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегиса Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует одним из обвиняемых. По пяти из них ему уже заочно вынесен приговор, а шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение. Оно касается превышения должностных полномочий и осуществления пыток, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства и доставления моральных страданий задержанной женщине в 2009 году.
Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие, Луцк - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
Украинский судья, занимавшийся делом об экстрадиции Мегиса Кардава, найден мертвым
12 сентября, 23:55
1968
Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. О задержании Кардава на Украине стало известно в ноябре 2017 года. Тогда и началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию. Все это время Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день появилась информация о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы в доме, куда он приехал в гости.
Точная причина смерти пока неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.
Читайте также:
Премьер Грузии прокомментировал экстрадицию экс-главы военной полиции
Мегису Кардава по одному из обвинений грозит в Грузии бессрочное заключение
В дело об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава вмешалась ООН
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:19Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?
18:01Суд избрал арест мерой пресечения обвиняемым в убийстве Ники Кварацхелия
17:32В Грузии от коронавируса скончались новорожденные близнецы
17:23Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раза
17:17Ковид-лотерея в Грузии: определен обладатель приза в 10 тысяч лари
16:41Возобновляется паромное сообщение из Поти в Краснодарский край
16:31Экстрадированный из Украины чиновник времен Саакашвили не признает своей вины
16:16Кто получит третью дозу вакцины против COVID-19? - ответ Минздрава Грузии
16:01Певица из Грузии покорила "Голос" Казахстан
15:46Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?
15:31Выход смартфонов iPhone 13 откладывается на месяц
15:16К декабрю в Грузии должно быть вакцинировано 60% взрослого населения
15:01Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
14:57Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе – видео
14:16Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
14:01Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
13:28Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
13:13При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
12:55Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
12:40Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА