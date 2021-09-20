https://sputnik-georgia.ru/20210920/enemo-napravila-missiyu-nablyudateley-v-gruziyu-259749061.html
ENEMO направила миссию наблюдателей в Грузию
ENEMO направила миссию наблюдателей в Грузию
Наблюдательская миссия ENEMO подготовит отчет об общей политической и избирательной среде в Грузии 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T20:02+0400
2021-09-20T20:02+0400
2021-09-20T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) будет мониторить предстоящие выборы в органы местного самоуправления в Грузии, говорится в сообщении на сайте организации.Миссия наблюдателей будет состоять из шести человек, которые будут базироваться в Тбилиси. Дополнительно 20 краткосрочных наблюдателей будут направлены на разные избирательные участки за день до голосования. Эти наблюдатели будет следить за открытием участков, ходом голосования и подсчетом голосов по всей Грузии.Грузинские НПО обвинили "Мечту" в попытке дискредитации>>Наблюдательная миссия также встретится с соответствующими заинтересованными сторонами, представителями ведомств, политических партий, с кандидатами, членами гражданского общества, СМИ и международного сообщества, чтобы получить более полную картину о текущем процессе.По итогам мониторинга наблюдательская миссия ENEMO подготовит отчет об общей политической и избирательной среде. Этот документ будет включать рекомендации в связи с улучшением избирательной среды.ENEMO также планирует распространить заявление о предварительных выводах и заключениях в связи с днем выборов. По информации организации, это 36-я по счету наблюдательная миссия ENEMO, в том числе вторая по счету – в Грузии. Основная команда миссии начала изучать избирательную среду в стране в начале сентября, а прибыла в Грузию 17 сентября.ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 71 местную и 33 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210918/nablyudateli-na-vyborakh-v-gruzii-2021-tsik-gruzii-zaregistriroval-bolee-100-organizatsiy-259705572.html
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политика, новости, грузия, местные выборы, выборы
ENEMO направила миссию наблюдателей в Грузию
Наблюдательская миссия ENEMO подготовит отчет об общей политической и избирательной среде в Грузии
ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik.
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) будет мониторить предстоящие выборы в органы местного самоуправления в Грузии, говорится в сообщении
на сайте организации.
Миссия наблюдателей будет состоять из шести человек, которые будут базироваться в Тбилиси. Дополнительно 20 краткосрочных наблюдателей будут направлены на разные избирательные участки за день до голосования. Эти наблюдатели будет следить за открытием участков, ходом голосования и подсчетом голосов по всей Грузии.
Наблюдательная миссия также встретится с соответствующими заинтересованными сторонами, представителями ведомств, политических партий, с кандидатами, членами гражданского общества, СМИ и международного сообщества, чтобы получить более полную картину о текущем процессе.
По итогам мониторинга наблюдательская миссия ENEMO подготовит отчет об общей политической и избирательной среде. Этот документ будет включать рекомендации в связи с улучшением избирательной среды.
ENEMO также планирует распространить заявление о предварительных выводах и заключениях в связи с днем выборов.
По информации организации, это 36-я по счету наблюдательная миссия ENEMO, в том числе вторая по счету – в Грузии. Основная команда миссии начала изучать избирательную среду в стране в начале сентября, а прибыла в Грузию 17 сентября.
ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 71 местную и 33 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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