Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Складки на животе и щечки: "новые формы" Ивлеевой рассмешили Сеть
12:39 21.09.2021 (обновлено: 12:42 21.09.2021)
410
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Экс-супруга Элджея и популярный блогер решилась на необычную фотосъемку в компании музыканта Томми Кэша
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева рассмешила поклонников – в Сети комментируют необычную съемку звезды в компании музыканта Томми Кэша.
Ивлеева прославилась благодаря своему прекрасному чувству юмора и самоиронии – вот почему ролики со звездой набирают огромное количество просмотров в Сети. Также Настя не стесняется публиковать неудачные кадры и провоцировать подписчиков на смех.
Недавно бывшая жена Элджея показала целую серию фотографий, созданных с помощью мастеров фотошопа. В кадре "королева провокаций" позировала вместе с Томми Кэшэм. В глаза подписчиков бросилось то, что на фото звезды выглядели крупнее, чем есть на самом деле.
Ивлеева облачилась в белую футболку и облегающие брюки сливочного оттенка, а на плечи накинула золотой пиджак. Но это не скрыло складки на ее животе и пухлые щечки. А вот Кэш в голубой рубашке специально расстегнул пуговицы и показал то, что называют "пивным животиком".
"Пришло время готовить тело к зиме", – написала Ивлеева и тут же рассмешила подписчиков, которые согласились, что пора утепляться к отопительному сезону.
Читайте также:
"Я сразу говорю, что тупая" – Ивлееву обвинили в безграмотности
Настя Ивлеева и Элджей расстались еще в марте: блогер рассказала правду
У Элджея тайный сын? В сети рассекретили возможную причину развода рэпера с Ивлеевой
Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников
"Леди Гага пошла за хлебом": Ивлеева преобразилась после развода
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.