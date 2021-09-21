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Складки на животе и щечки: "новые формы" Ивлеевой рассмешили Сеть

Складки на животе и щечки: "новые формы" Ивлеевой рассмешили Сеть

Экс-супруга Элджея и популярный блогер решилась на необычную фотосъемку в компании музыканта Томми Кэша 21.09.2021, Sputnik Грузия

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настя ивлеева

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева рассмешила поклонников – в Сети комментируют необычную съемку звезды в компании музыканта Томми Кэша. Ивлеева прославилась благодаря своему прекрасному чувству юмора и самоиронии – вот почему ролики со звездой набирают огромное количество просмотров в Сети. Также Настя не стесняется публиковать неудачные кадры и провоцировать подписчиков на смех. Недавно бывшая жена Элджея показала целую серию фотографий, созданных с помощью мастеров фотошопа. В кадре "королева провокаций" позировала вместе с Томми Кэшэм. В глаза подписчиков бросилось то, что на фото звезды выглядели крупнее, чем есть на самом деле. Ивлеева облачилась в белую футболку и облегающие брюки сливочного оттенка, а на плечи накинула золотой пиджак. Но это не скрыло складки на ее животе и пухлые щечки. А вот Кэш в голубой рубашке специально расстегнул пуговицы и показал то, что называют "пивным животиком". "Пришло время готовить тело к зиме", – написала Ивлеева и тут же рассмешила подписчиков, которые согласились, что пора утепляться к отопительному сезону. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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настя ивлеева, российский шоу-бизнес