https://sputnik-georgia.ru/20210922/byudzhet-biznes-i-stroitelstvo-kaladze-prezentoval-ekonomicheskuyu-chast-svoey-programmy-259799072.html
Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы
Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы
Каладзе обещает увеличить бюджет столицы в случае своего избрания мэром Тбилиси на второй срок до 2 миллиардов лари 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T14:54+0400
2021-09-22T14:54+0400
2021-09-22T15:08+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23898/64/238986490_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_517243b2a067c2ac19668596af5a2d4b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе и кандидат в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представил экономическую часть своей предвыборной программы.По словам Каладзе, его экономическая программа нацелена на увеличение бюджета Тбилиси, помощь бизнесу в условиях пандемии и сотрудничество со строительным сектором.Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси>>"Второго октября тбилисцы примут правильное решение, такое решение, которого достоин этот город, такое решение, чтобы победил этот город, чтобы продолжилось строительство и прогресс", – заявил Каладзе в ходе презентации.Бюджет столицы будет увеличенПо словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, бюджет Тбилиси увеличится на 500 миллионов лари в 2022 году и составит 1,7 миллиарда. Для сравнения, в 2012 году бюджет столицы составил 656,5 миллиона лари, в 2017 – почти 826 миллионов, в 2021 году – 1, 227 миллиарда лари.Как отметил Хмаладзе, 800 миллионов лари из этой суммы будет направлено на инфраструктурные проекты, 450 миллионов – на здравоохранение, 240 миллионов – на экологическую политику.Поддержка бизнесаПо словам Хмаладзе, в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности они сэкономят 800 тысяч лари.Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.Кроме того с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы. Также туристические объекты в одноразовом порядке будут освобождены от выплаты налога за уборку мусора.Новые возможностиХмаладзе, затронув вопрос застройки города, заявил, в предвыборной программе предусмотрены новые возможности для строительного сектора в виде программы замены старых аварийных зданий.Вице-мэр подчеркнул, что это стабильная и конструктивная модель сотрудничества со строительным бизнесом."Мэрия Тбилиси самостоятельно подготовит каждый проект и на тендерной основе передаст компании-победителю, которой не придется проходить через все бюрократические процедуры. Она сразу же сможет приступить к его осуществлению", – рассказал Хмаладзе.Мэрия Тбилиси предложит строительным компаниям взяться за обновление Третьего массива в Варкетили, отстроить новый массив в районе Тбилисского моря.Ранее Каладзе уже провел презентации по транспортному, экологическому, культурному и социальному направлениям своей будущей работы, в случае избрания мэром на второй срок.Выборы в органы местного самоуправления пройдут по всей Грузии 2 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/khruschevki-v-tbilisi-budut-sneseny--obeschaet-kakha-kaladze-259530785.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23898/64/238986490_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_895af0f0ee9c137576f6ca683a0c5bef.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, выборы
Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы
14:54 22.09.2021 (обновлено: 15:08 22.09.2021)
Каладзе обещает увеличить бюджет столицы в случае своего избрания мэром Тбилиси на второй срок до 2 миллиардов лари
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе и кандидат в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представил экономическую часть своей предвыборной программы.
По словам Каладзе, его экономическая программа нацелена на увеличение бюджета Тбилиси, помощь бизнесу в условиях пандемии и сотрудничество со строительным сектором.
"Второго октября тбилисцы примут правильное решение, такое решение, которого достоин этот город, такое решение, чтобы победил этот город, чтобы продолжилось строительство и прогресс", – заявил Каладзе в ходе презентации.
Бюджет столицы будет увеличен
По словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, бюджет Тбилиси увеличится на 500 миллионов лари в 2022 году и составит 1,7 миллиарда. Для сравнения, в 2012 году бюджет столицы составил 656,5 миллиона лари, в 2017 – почти 826 миллионов, в 2021 году – 1, 227 миллиарда лари.
Как отметил Хмаладзе, 800 миллионов лари из этой суммы будет направлено на инфраструктурные проекты, 450 миллионов – на здравоохранение, 240 миллионов – на экологическую политику.
Поддержка бизнеса
По словам Хмаладзе, в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности они сэкономят 800 тысяч лари.
Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.
Кроме того с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы. Также туристические объекты в одноразовом порядке будут освобождены от выплаты налога за уборку мусора.
Новые возможности
Хмаладзе, затронув вопрос застройки города, заявил, в предвыборной программе предусмотрены новые возможности для строительного сектора в виде программы замены старых аварийных зданий.
"Это программа обновления жилищного фонда столицы, это программа оздоровления урбанистических материй и это социальная программа, так как она подразумевается улучшение жилищных условий наших граждан", – заявил Хмаладзе.
Вице-мэр подчеркнул, что это стабильная и конструктивная модель сотрудничества со строительным бизнесом.
"Мэрия Тбилиси самостоятельно подготовит каждый проект и на тендерной основе передаст компании-победителю, которой не придется проходить через все бюрократические процедуры. Она сразу же сможет приступить к его осуществлению", – рассказал Хмаладзе.
Мэрия Тбилиси предложит строительным компаниям взяться за обновление Третьего массива в Варкетили, отстроить новый массив в районе Тбилисского моря.
Ранее Каладзе уже провел презентации по транспортному, экологическому, культурному и социальному направлениям своей будущей работы, в случае избрания мэром на второй срок.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут по всей Грузии 2 октября.
Читайте также:
"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал, почему хочет стать мэром Тбилиси
Дебаты кандидатов
в мэры Тбилиси начались со скандала
"Загадочный" марафон: выборы в Грузии
уже на носу, но никто не торопится бежать
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.