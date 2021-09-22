https://sputnik-georgia.ru/20210922/byudzhet-biznes-i-stroitelstvo-kaladze-prezentoval-ekonomicheskuyu-chast-svoey-programmy-259799072.html

Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы

Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы

Каладзе обещает увеличить бюджет столицы в случае своего избрания мэром Тбилиси на второй срок до 2 миллиардов лари 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T14:54+0400

2021-09-22T14:54+0400

2021-09-22T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе и кандидат в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представил экономическую часть своей предвыборной программы.По словам Каладзе, его экономическая программа нацелена на увеличение бюджета Тбилиси, помощь бизнесу в условиях пандемии и сотрудничество со строительным сектором.Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси>>"Второго октября тбилисцы примут правильное решение, такое решение, которого достоин этот город, такое решение, чтобы победил этот город, чтобы продолжилось строительство и прогресс", – заявил Каладзе в ходе презентации.Бюджет столицы будет увеличенПо словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, бюджет Тбилиси увеличится на 500 миллионов лари в 2022 году и составит 1,7 миллиарда. Для сравнения, в 2012 году бюджет столицы составил 656,5 миллиона лари, в 2017 – почти 826 миллионов, в 2021 году – 1, 227 миллиарда лари.Как отметил Хмаладзе, 800 миллионов лари из этой суммы будет направлено на инфраструктурные проекты, 450 миллионов – на здравоохранение, 240 миллионов – на экологическую политику.Поддержка бизнесаПо словам Хмаладзе, в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности они сэкономят 800 тысяч лари.Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.Кроме того с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы. Также туристические объекты в одноразовом порядке будут освобождены от выплаты налога за уборку мусора.Новые возможностиХмаладзе, затронув вопрос застройки города, заявил, в предвыборной программе предусмотрены новые возможности для строительного сектора в виде программы замены старых аварийных зданий.Вице-мэр подчеркнул, что это стабильная и конструктивная модель сотрудничества со строительным бизнесом."Мэрия Тбилиси самостоятельно подготовит каждый проект и на тендерной основе передаст компании-победителю, которой не придется проходить через все бюрократические процедуры. Она сразу же сможет приступить к его осуществлению", – рассказал Хмаладзе.Мэрия Тбилиси предложит строительным компаниям взяться за обновление Третьего массива в Варкетили, отстроить новый массив в районе Тбилисского моря.Ранее Каладзе уже провел презентации по транспортному, экологическому, культурному и социальному направлениям своей будущей работы, в случае избрания мэром на второй срок.Выборы в органы местного самоуправления пройдут по всей Грузии 2 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210912/khruschevki-v-tbilisi-budut-sneseny--obeschaet-kakha-kaladze-259530785.html

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