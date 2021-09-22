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Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы
Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы
Каладзе обещает увеличить бюджет столицы в случае своего избрания мэром Тбилиси на второй срок до 2 миллиардов лари 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T14:54+0400
2021-09-22T15:08+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
выборы
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе и кандидат в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представил экономическую часть своей предвыборной программы.По словам Каладзе, его экономическая программа нацелена на увеличение бюджета Тбилиси, помощь бизнесу в условиях пандемии и сотрудничество со строительным сектором.Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси&gt;&gt;"Второго октября тбилисцы примут правильное решение, такое решение, которого достоин этот город, такое решение, чтобы победил этот город, чтобы продолжилось строительство и прогресс", – заявил Каладзе в ходе презентации.Бюджет столицы будет увеличенПо словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, бюджет Тбилиси увеличится на 500 миллионов лари в 2022 году и составит 1,7 миллиарда. Для сравнения, в 2012 году бюджет столицы составил 656,5 миллиона лари, в 2017 – почти 826 миллионов, в 2021 году – 1, 227 миллиарда лари.Как отметил Хмаладзе, 800 миллионов лари из этой суммы будет направлено на инфраструктурные проекты, 450 миллионов – на здравоохранение, 240 миллионов – на экологическую политику.Поддержка бизнесаПо словам Хмаладзе, в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности они сэкономят 800 тысяч лари.Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.Кроме того с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы. Также туристические объекты в одноразовом порядке будут освобождены от выплаты налога за уборку мусора.Новые возможностиХмаладзе, затронув вопрос застройки города, заявил, в предвыборной программе предусмотрены новые возможности для строительного сектора в виде программы замены старых аварийных зданий.Вице-мэр подчеркнул, что это стабильная и конструктивная модель сотрудничества со строительным бизнесом."Мэрия Тбилиси самостоятельно подготовит каждый проект и на тендерной основе передаст компании-победителю, которой не придется проходить через все бюрократические процедуры. Она сразу же сможет приступить к его осуществлению", – рассказал Хмаладзе.Мэрия Тбилиси предложит строительным компаниям взяться за обновление Третьего массива в Варкетили, отстроить новый массив в районе Тбилисского моря.Ранее Каладзе уже провел презентации по транспортному, экологическому, культурному и социальному направлениям своей будущей работы, в случае избрания мэром на второй срок.Выборы в органы местного самоуправления пройдут по всей Грузии 2 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, выборы

Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы

14:54 22.09.2021 (обновлено: 15:08 22.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых зданий в Тбилиси
Строительство новых зданий в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Каладзе обещает увеличить бюджет столицы в случае своего избрания мэром Тбилиси на второй срок до 2 миллиардов лари
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе и кандидат в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представил экономическую часть своей предвыборной программы.
По словам Каладзе, его экономическая программа нацелена на увеличение бюджета Тбилиси, помощь бизнесу в условиях пандемии и сотрудничество со строительным сектором.
Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси>>
"Второго октября тбилисцы примут правильное решение, такое решение, которого достоин этот город, такое решение, чтобы победил этот город, чтобы продолжилось строительство и прогресс", – заявил Каладзе в ходе презентации.

Бюджет столицы будет увеличен

По словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, бюджет Тбилиси увеличится на 500 миллионов лари в 2022 году и составит 1,7 миллиарда. Для сравнения, в 2012 году бюджет столицы составил 656,5 миллиона лари, в 2017 – почти 826 миллионов, в 2021 году – 1, 227 миллиарда лари.
Как отметил Хмаладзе, 800 миллионов лари из этой суммы будет направлено на инфраструктурные проекты, 450 миллионов – на здравоохранение, 240 миллионов – на экологическую политику.

Поддержка бизнеса

По словам Хмаладзе, в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету на общую сумму в 11 миллионов лари. До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности они сэкономят 800 тысяч лари.
Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.
Каха Каладзе на презентации - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
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Кроме того с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы. Также туристические объекты в одноразовом порядке будут освобождены от выплаты налога за уборку мусора.

Новые возможности

Хмаладзе, затронув вопрос застройки города, заявил, в предвыборной программе предусмотрены новые возможности для строительного сектора в виде программы замены старых аварийных зданий.

"Это программа обновления жилищного фонда столицы, это программа оздоровления урбанистических материй и это социальная программа, так как она подразумевается улучшение жилищных условий наших граждан", – заявил Хмаладзе.

Вице-мэр подчеркнул, что это стабильная и конструктивная модель сотрудничества со строительным бизнесом.
"Мэрия Тбилиси самостоятельно подготовит каждый проект и на тендерной основе передаст компании-победителю, которой не придется проходить через все бюрократические процедуры. Она сразу же сможет приступить к его осуществлению", – рассказал Хмаладзе.
Мэрия Тбилиси предложит строительным компаниям взяться за обновление Третьего массива в Варкетили, отстроить новый массив в районе Тбилисского моря.
Ранее Каладзе уже провел презентации по транспортному, экологическому, культурному и социальному направлениям своей будущей работы, в случае избрания мэром на второй срок.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут по всей Грузии 2 октября.

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