https://sputnik-georgia.ru/20210924/megan-markl-vpervye-vyshla-v-svet-posle-vtorykh-rodov-259862292.html

Меган Маркл впервые вышла в свет после вторых родов

Меган Маркл впервые вышла в свет после вторых родов

Меган выглядела очень элегантной и счастливой в компании своего супруга в Нью-Йорке 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Меган Маркл впервые вышла в свет после родов – все поразились тем, как быстро она пришла в форму после появления на свет второго ребенка.Меган Маркл и принц Гарии стали родителями во второй раз 6 июня. С тех пор Маркл не появлялась на публике, следовательно, к герцогине был большой интерес среди поклонников.На радость многим, пара вышла в свет вместе, а именно в Нью-Йорке, где супруги встретились с мэром Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Вместе с первыми лицами Маркл и принц Гарри обсудили социальные проекты, которыми заняты сейчас.На встрече Маркл выглядела элегантно – она выбрала черные брюки и водолазку, накинув темно-синее пальто. Что касается Гарри, то он вышел в классическом костюме.Поклонники остались довольными тем, как выглядит Меган, отметив, что она полностью пришла в форму после родов.В Нью-Йорке пара пробудет еще пару дней. В субботу они поучаствуют в мероприятии Global Citizen Live, которое состоится в Центральном парке.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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принц гарри, меган маркл, светская хроника, зарубежные звезды