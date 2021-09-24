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https://sputnik-georgia.ru/20210924/megan-markl-vpervye-vyshla-v-svet-posle-vtorykh-rodov-259862292.html
Меган Маркл впервые вышла в свет после вторых родов
Меган Маркл впервые вышла в свет после вторых родов
Меган выглядела очень элегантной и счастливой в компании своего супруга в Нью-Йорке 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T14:48+0400
2021-09-24T15:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принц гарри
меган маркл
светская хроника
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Меган Маркл впервые вышла в свет после родов – все поразились тем, как быстро она пришла в форму после появления на свет второго ребенка.Меган Маркл и принц Гарии стали родителями во второй раз 6 июня. С тех пор Маркл не появлялась на публике, следовательно, к герцогине был большой интерес среди поклонников.На радость многим, пара вышла в свет вместе, а именно в Нью-Йорке, где супруги встретились с мэром Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Вместе с первыми лицами Маркл и принц Гарри обсудили социальные проекты, которыми заняты сейчас.На встрече Маркл выглядела элегантно – она выбрала черные брюки и водолазку, накинув темно-синее пальто. Что касается Гарри, то он вышел в классическом костюме.Поклонники остались довольными тем, как выглядит Меган, отметив, что она полностью пришла в форму после родов.В Нью-Йорке пара пробудет еще пару дней. В субботу они поучаствуют в мероприятии Global Citizen Live, которое состоится в Центральном парке.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принц гарри, меган маркл, светская хроника, зарубежные звезды

Меган Маркл впервые вышла в свет после вторых родов

14:48 24.09.2021 (обновлено: 15:10 24.09.2021)
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworthმეგან მარკლი
მეგან მარკლი - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Меган выглядела очень элегантной и счастливой в компании своего супруга в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Меган Маркл впервые вышла в свет после родов – все поразились тем, как быстро она пришла в форму после появления на свет второго ребенка.
Меган Маркл и принц Гарии стали родителями во второй раз 6 июня. С тех пор Маркл не появлялась на публике, следовательно, к герцогине был большой интерес среди поклонников.
На радость многим, пара вышла в свет вместе, а именно в Нью-Йорке, где супруги встретились с мэром Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Вместе с первыми лицами Маркл и принц Гарри обсудили социальные проекты, которыми заняты сейчас.
© Instagram / 1royalnewsПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Принц Гарри и Меган Маркл
© Instagram / 1royalnews
На встрече Маркл выглядела элегантно – она выбрала черные брюки и водолазку, накинув темно-синее пальто. Что касается Гарри, то он вышел в классическом костюме.
Поклонники остались довольными тем, как выглядит Меган, отметив, что она полностью пришла в форму после родов.
В Нью-Йорке пара пробудет еще пару дней. В субботу они поучаствуют в мероприятии Global Citizen Live, которое состоится в Центральном парке.
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