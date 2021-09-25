https://sputnik-georgia.ru/20210925/podzheg-dachu-razbil-golovu-brat-morgenshterna-rasskazal-o-detstve-s-reperom-259835388.html

Поджег дачу, разбил голову: брат Моргенштерна рассказал о детстве с рэпером

Поджег дачу, разбил голову: брат Моргенштерна рассказал о детстве с рэпером

Кузен эпатажного артиста вспомнил о самых интересных моментах в детстве и не только 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T07:08+0400

2021-09-25T07:08+0400

2021-09-25T07:08+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Двоюродный брат российского рэпера Моргенштерна Максим рассказал о детстве, проведенном с артистом.Максим вспомнил забавные случаи из детства с Алишером. Подробнее парень рассказал о случае в аквапарке, когда он разбил голову."Кажется, беременна": жену Моргенштерна заподозрили в интересном положении >>>"Я забирался на горку в аквапарке, а Алишер предложил, мол, давай я тебя, как в футболе, подкатом собью и будешь красиво лететь. Я согласился. Он сбил, я упал и ударился виском о край горки. Вот шрам. Это первый шрам в моей жизни", – вспомнил родственник эпатажного артиста в интервью news.ru.Из интервью становится понятно, что будущий рэпер успел натворить многое в детстве. Двоюродный брат также вспомнил, как они с Моргенштерном во время летних каникул у бабушки с дедушкой "нечаянно подожгли соседскую дачу".Стоит отметить, что у Моргенштерна есть и брат по отцу – Ролан Валеев. О 19-летнем парне известно, что он учится и живет в Москве. Журналисты также отмечают, что Ролан не нуждается в тесте ДНК, ведь он очень похож на Алишера.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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