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"Кажется, беременна": жену Моргенштерна заподозрили в интересном положении
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Молодожены отдыхают в Европе, а их фанаты тем временем обсуждают новую горячую новость о звездной паре
ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Фанаты пары популярного рэпера Моргенштерна и его жены Дилары Зинатуллиной подозревают, что вскоре семью ждет пополнение.
Пока влюбленные проводят отдых в Европе, подписчики строят свои "теории". Интерес вызвало последнее фото Дилары, сделанное в Милане.
Там она позирует в белом сарафане свободного кроя, он и пробудил подозрения подписчиков в беременности Дилары.
"Мне кажется, она беременна", "Не знаю почему, но мне кажется Дилара беременна", "Кажется или Дилара беременна?", – пишут пользователи.
Следующий вопрос по популярности среди подписчиков – почему пара не носит обручальные кольца, однако ответа на этот вопрос от супругов пока нет.
Самый эпатажный исполнитель российской эстрады этим летом стал женатым мужчиной. Свадьба и банкет прошли в стиле самого Моргенштерна – эпатаж на эпатаже. Рэпер сделал все, чтобы поклонники и звездная тусовка обсуждали праздник на протяжении нескольких недель.
Провокации, поход в загс и вечеринка на теплоходе – все запомнилось общественности.
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