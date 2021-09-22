https://sputnik-georgia.ru/20210922/kazhetsya-beremenna-zhenu-morgenshterna-zapodozrili-v-interesnom-polozhenii-259748270.html

"Кажется, беременна": жену Моргенштерна заподозрили в интересном положении

"Кажется, беременна": жену Моргенштерна заподозрили в интересном положении

Молодожены отдыхают в Европе, а их фанаты тем временем обсуждают новую горячую новость о звездной паре 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T07:07+0400

2021-09-22T07:07+0400

2021-09-22T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Фанаты пары популярного рэпера Моргенштерна и его жены Дилары Зинатуллиной подозревают, что вскоре семью ждет пополнение.Пока влюбленные проводят отдых в Европе, подписчики строят свои "теории". Интерес вызвало последнее фото Дилары, сделанное в Милане.Там она позирует в белом сарафане свободного кроя, он и пробудил подозрения подписчиков в беременности Дилары."Мне кажется, она беременна", "Не знаю почему, но мне кажется Дилара беременна", "Кажется или Дилара беременна?", – пишут пользователи.Следующий вопрос по популярности среди подписчиков – почему пара не носит обручальные кольца, однако ответа на этот вопрос от супругов пока нет.Самый эпатажный исполнитель российской эстрады этим летом стал женатым мужчиной. Свадьба и банкет прошли в стиле самого Моргенштерна – эпатаж на эпатаже. Рэпер сделал все, чтобы поклонники и звездная тусовка обсуждали праздник на протяжении нескольких недель.Провокации, поход в загс и вечеринка на теплоходе – все запомнилось общественности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес