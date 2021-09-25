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https://sputnik-georgia.ru/20210925/polzuetsya-polozheniem-dzholi-obvinila-pitta-v-nechestnoy-borbe-za-opeku-nad-detmi-259838157.html
"Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми
"Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми
Некогда самая красивая пара Голливуда стала переходить на личности и не чурается копаться в грязном белье 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T12:41+0400
2021-09-25T12:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
суд
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Актриса Анджелина Джоли выступила с новыми заявлениями, в которых осудила бывшего мужа за беспорядочность.Скандал между супругами начал набирать обороты после того, как Брэд обвинил экс-супругу в том, что Анджелина не хочет продавать дорогостоящее поместье во Франции на выгодных ему условиях. По мнению артиста, бывшая жена специально чинит препятствия, преследуя корыстные цели.Джоли в свою очередь утверждает, что Питт ведет нечестную игру и пользуется своим именем для выигрыша в деле об опеке над детьми.То, что адвокаты Питта подали на апелляцию на отстранение судьи, который вел их дело, команда Джоли назвала продуманным ходом."Он пользуется своим положением. Такое игривое мастерство – последняя попытка знаменитого истца выиграть дело", – сообщил представитель команды Джоли изданию Page Six.Борьба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей разыгралась в зале суда в течение последних пяти лет после их развода в 2016 году. Пара не может поделить опеку над детьми и имуществом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми

12:41 25.09.2021
339
CC BY 2.0 / Foreign and Commonwealth Office / End Sexual Violence in ConflictАктриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
CC BY 2.0 / Foreign and Commonwealth Office / End Sexual Violence in Conflict
Некогда самая красивая пара Голливуда стала переходить на личности и не чурается копаться в грязном белье
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Актриса Анджелина Джоли выступила с новыми заявлениями, в которых осудила бывшего мужа за беспорядочность.
Скандал между супругами начал набирать обороты после того, как Брэд обвинил экс-супругу в том, что Анджелина не хочет продавать дорогостоящее поместье во Франции на выгодных ему условиях. По мнению артиста, бывшая жена специально чинит препятствия, преследуя корыстные цели.
Джоли в свою очередь утверждает, что Питт ведет нечестную игру и пользуется своим именем для выигрыша в деле об опеке над детьми.
То, что адвокаты Питта подали на апелляцию на отстранение судьи, который вел их дело, команда Джоли назвала продуманным ходом.
"Он пользуется своим положением. Такое игривое мастерство – последняя попытка знаменитого истца выиграть дело", – сообщил представитель команды Джоли изданию Page Six.
Борьба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей разыгралась в зале суда в течение последних пяти лет после их развода в 2016 году. Пара не может поделить опеку над детьми и имуществом.
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