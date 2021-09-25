https://sputnik-georgia.ru/20210925/polzuetsya-polozheniem-dzholi-obvinila-pitta-v-nechestnoy-borbe-za-opeku-nad-detmi-259838157.html

"Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми

"Пользуется положением": Джоли обвинила Питта в нечестной борьбе за опеку над детьми

Некогда самая красивая пара Голливуда стала переходить на личности и не чурается копаться в грязном белье 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T12:41+0400

2021-09-25T12:41+0400

2021-09-25T12:41+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анджелина джоли

брэд питт

суд

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24102/17/241021781_0:6:1613:913_1920x0_80_0_0_d69a1c3fe8839fd3041d713c936a8560.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Актриса Анджелина Джоли выступила с новыми заявлениями, в которых осудила бывшего мужа за беспорядочность.Скандал между супругами начал набирать обороты после того, как Брэд обвинил экс-супругу в том, что Анджелина не хочет продавать дорогостоящее поместье во Франции на выгодных ему условиях. По мнению артиста, бывшая жена специально чинит препятствия, преследуя корыстные цели.Джоли в свою очередь утверждает, что Питт ведет нечестную игру и пользуется своим именем для выигрыша в деле об опеке над детьми.То, что адвокаты Питта подали на апелляцию на отстранение судьи, который вел их дело, команда Джоли назвала продуманным ходом."Он пользуется своим положением. Такое игривое мастерство – последняя попытка знаменитого истца выиграть дело", – сообщил представитель команды Джоли изданию Page Six.Борьба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей разыгралась в зале суда в течение последних пяти лет после их развода в 2016 году. Пара не может поделить опеку над детьми и имуществом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анджелина джоли, брэд питт, суд, зарубежные звезды