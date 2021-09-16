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Моргенштерн закрыл сбор средств для больного ребенка
Моргенштерн закрыл сбор средств для больного ребенка
Рэперу и его фанатам удалось собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T07:13+0400
2021-09-16T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Популярному российскому рэперу Моргенштерну удалось собрать деньги на лечение для Ильи Худобы с помощью своих поклонников. Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Когда Моргенштерн объявил о сборе денег, родителям Худобы удалось собрать 12 миллионов рублей за один день. Алишер часто говорил о том, что мальчик нуждается в помощи в своем Instagram, а также в интервью журналисту Дмитрию Гордону, однако со временем активность благотворителей снизилась. Недавно рэпер выложил 40-минутный видеоролик своего визита к семье мальчика. В видео под названием "Меня хотят посадить" рэпер признался, что начал сбор средств из-за страха перед уголовным преследованием. Моргенштерн отметил, что якобы узнал от проверенного источника, что ему могут подкинуть наркотики. Чтобы этого избежать, звезда хип-хопа решил организовать помощь ребенку майора полиции. Тогда и начал Моргенштерн переводить первые средства на счет Худобы. "Я это сделал не потому что хотел, не от чистого сердца, не от души, а чтобы обезопаситься. "Вот, смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста", – признался музыкант, отметив, что познакомившись с мамой мальчика, восхитился ее мужеством. После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил во что бы то ни стало им помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Сам артист перечислил более двух десяткой миллионов рублей.Читайте также:
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн закрыл сбор средств для больного ребенка

07:13 16.09.2021
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© photo: Sputnik / Maxim Blinov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Музыкальной премии Top Hit
Моргенштерн на Музыкальной премии Top Hit - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
/
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Рэперу и его фанатам удалось собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Популярному российскому рэперу Моргенштерну удалось собрать деньги на лечение для Ильи Худобы с помощью своих поклонников.
Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия.
Когда Моргенштерн объявил о сборе денег, родителям Худобы удалось собрать 12 миллионов рублей за один день. Алишер часто говорил о том, что мальчик нуждается в помощи в своем Instagram, а также в интервью журналисту Дмитрию Гордону, однако со временем активность благотворителей снизилась.
Недавно рэпер выложил 40-минутный видеоролик своего визита к семье мальчика. В видео под названием "Меня хотят посадить" рэпер признался, что начал сбор средств из-за страха перед уголовным преследованием.
Моргенштерн отметил, что якобы узнал от проверенного источника, что ему могут подкинуть наркотики. Чтобы этого избежать, звезда хип-хопа решил организовать помощь ребенку майора полиции. Тогда и начал Моргенштерн переводить первые средства на счет Худобы.
"Я это сделал не потому что хотел, не от чистого сердца, не от души, а чтобы обезопаситься. "Вот, смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста", – признался музыкант, отметив, что познакомившись с мамой мальчика, восхитился ее мужеством.
После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил во что бы то ни стало им помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Сам артист перечислил более двух десяткой миллионов рублей.
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