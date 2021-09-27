https://sputnik-georgia.ru/20210927/debyutnyy-film-lado-kvataniya-o-seriynom-ubiytse-pokazhut-na-kinofestivale-v-sidzhese-259923216.html

Дебютный фильм Ладо Кватания о серийном убийце покажут на кинофестивале в Сиджесе

Дебютный фильм Ладо Кватания о серийном убийце покажут на кинофестивале в Сиджесе

В центре сюжета картины "Казнь" – выжившая жертва серийного маньяка, преступления которого пытались расследовать 10 лет 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T11:46+0400

2021-09-27T11:46+0400

2021-09-27T11:46+0400

культура

россия

грузия

испания

новости из россии

кино

ладо кватания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24460/67/244606721_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_4a194c049f5d7582499304b6754d73fb.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Дебютный полнометражный художественный фильм "Казнь" российского клипмейкера, режиссера грузинского происхождения Ладо Кватания вошел в программу кинофестиваля в Сиджесе (Испания).Sitges Film Festival входит в Европейскую федерацию фестивалей фантастических фильмов, которая включает в себя фестивали в Сиджесе, Риме, Брюсселе, Порту, Люксембурге, Эспоо и Амстердаме. История фестиваля берет свое начало c Недели международных фильмов ужасов и фантастики (Semana Internacional de Cine Fantastico y de Terror), проходившей на каталонском курорте Сиджес с 1968 года. Конкурсная программа появилась в 1971 году."Я очень рад, что мы оказались в основной конкурсной программе одного из главных жанровых международных фестивалей Sitges Film Festival. Для нашего фильма это скорее подтверждение, что нам удалось остаться в рамках заданной формы. И для меня особенно важно, что российское жанровое кино вызывает интерес на международной арене. Мы проделали титаническую работу. Искренне поздравляю команду. Наш фильм увидят не только в России, но и в других странах!" – рассказал Ладо Кватания журналистам.Сам фестиваль будет проходит с 7 по 17 октября.На своей странице в Instagram Кватания также написал, что фильм будет показан и в рамках конкурсной программы на Fantastic Fest в Техасе. В центре сюжета картины "Казнь" – выжившая жертва серийного маньяка, преступления которого пытались расследовать 10 лет, однако дело было официально закрыто. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь.Кватания выступил режиссером, над сценарием он работает вместе с Ольгой Городецкой.В фильме играют Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова и Иван Мулин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, россия, грузия, испания, новости из россии, кино, ладо кватания