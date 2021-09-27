https://sputnik-georgia.ru/20210927/dunaevskiy-o-morgenshterne-takie-kak-on--maloodarennye-i-bezgramotnye-259863386.html

Дунаевский о Моргенштерне: "Такие как он – малоодаренные и безграмотные"

Дунаевский о Моргенштерне: "Такие как он – малоодаренные и безграмотные"

Моргенштерна не критикуют разве что мертвые – популярность рэпера растет прямо пропорционально с колкой критикой коллег, особенно артистов в возрасте 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T07:15+0400

2021-09-27T07:15+0400

2021-09-27T07:15+0400

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ТБИЛИСИ, 27 cен — Sputnik. Российский композитор, пианист Максим Дунаевский назвал эпатажного рэпера Моргенштерна фриком, а таких как он – малоодаренными и безграмотными.Максиму Дунаевскому сложно мириться с тем, что происходит на российской эстраде. И несмотря на то, что интервью музыкант практически не дает, на этот счет он высказался. По его словам, современные музыканты не отличаются особыми интеллектуальными способностями."Такая музыка, как у Моргенштерна направлена на то, чтобы шокировать, вызвать на челлендж, борьбу, отзывы. Это к искусству не имеет ровно никакого отношения. Его нельзя мерить мерками искусства. Фрики всегда были и будут. Как правило, это люди малоодаренные, безграмотные, которые бросаются во все тяжкие только для того, чтобы о них узнали и их услышали", – сказал Дунаевский.Композитор признался, что не общается со звездами шоу-бизнеса и вообще не слушает российскую популярную музыку, так как считает ее некачественной.Рэпера Моргенштерна критикуют многие коллеги. Алишер часто получает пренебрежительные отзывы от тех или иных артистов. Однако это не мешает 23-летнему исполнителю зарабатывать миллионы и занимать лидерские позиции.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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