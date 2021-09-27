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Дунаевский о Моргенштерне: "Такие как он – малоодаренные и безграмотные"
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Моргенштерна не критикуют разве что мертвые – популярность рэпера растет прямо пропорционально с колкой критикой коллег, особенно артистов в возрасте
ТБИЛИСИ, 27 cен — Sputnik. Российский композитор, пианист Максим Дунаевский назвал эпатажного рэпера Моргенштерна фриком, а таких как он – малоодаренными и безграмотными.
Максиму Дунаевскому сложно мириться с тем, что происходит на российской эстраде. И несмотря на то, что интервью музыкант практически не дает, на этот счет он высказался. По его словам, современные музыканты не отличаются особыми интеллектуальными способностями.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"Такая музыка, как у Моргенштерна направлена на то, чтобы шокировать, вызвать на челлендж, борьбу, отзывы. Это к искусству не имеет ровно никакого отношения. Его нельзя мерить мерками искусства. Фрики всегда были и будут. Как правило, это люди малоодаренные, безграмотные, которые бросаются во все тяжкие только для того, чтобы о них узнали и их услышали", – сказал Дунаевский.
Композитор признался, что не общается со звездами шоу-бизнеса и вообще не слушает российскую популярную музыку, так как считает ее некачественной.
Рэпера Моргенштерна критикуют многие коллеги. Алишер часто получает пренебрежительные отзывы от тех или иных артистов. Однако это не мешает 23-летнему исполнителю зарабатывать миллионы и занимать лидерские позиции.
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