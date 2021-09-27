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https://sputnik-georgia.ru/20210927/vystavka-khudozhnika-levana-songulashvili-triptychos-proydet-v-tbilisi-259928758.html
Выставка художника Левана Сонгулашвили "Triptychos" пройдет в Тбилиси
Выставка художника Левана Сонгулашвили "Triptychos" пройдет в Тбилиси
Выпускник Нью-Йоркской академии искусств впервые за долгое время покажет свои работы на родине 27.09.2021, Sputnik Грузия
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культура
новости
грузия
тбилиси
национальная галерея им. д.шеварднадзе
леван сонгулашвили
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мультимедийная персональная выставка грузинского художника Левана Сонгулашвили "Triptychos" откроется в Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе 8 октября, говорится в сообщении организаторов в Facebook."Триптих" – произведение, состоящее из трех частей, отвечающее трем поворотным моментам экзистенциального состояния художника и психологической трансформации. Выставка объединяет настенную живопись, инсталляции, живопись и звук. Экспозиция иммерсивная по своей природе и включает три зала музея, образующих триптих.Выставка откроется в 19:00 и продлится до 7 ноября включительно. Представляет экспозицию Window Project.Леван Сонгулашвили – 30-летний уроженец Тбилиси. В 2014 году переехал в США как стипендиат Международного центра образования Грузии для прохождения магистерского курса в Нью-Йоркской академии искусства. За время учебы в Нью-Йоркской академии искусства Леван Сонгулашвили стал обладателем нескольких престижных премий и стипендий.Талант Левана Сонгулашвили особо отметили на ежегодном благотворительном приеме Нью-Йоркской академии искусств Tribeca Ball 2015, где его творчество высоко оценили представители знаменитых аукционных домов, известных журналов и культурных критиков со всего мира.В 2017 году Леван Сонгулашвили стал первым грузинским художником, чьи работы были отобраны для постоянной экспозиции Бруклинского музея. Теперь картины грузинского живописца хранятся среди работ таких великих мастеров изобразительного искусства, как Анри Матисс, Пабло Пикассо и Поль Гоген.В январе 2018 года Сонгулашвили возглавил десятку лучших визуальных артистов 2017 года в рейтинге американского портала Artistaday.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, национальная галерея им. д.шеварднадзе, леван сонгулашвили

Выставка художника Левана Сонгулашвили "Triptychos" пройдет в Тбилиси

13:46 27.09.2021 (обновлено: 13:54 27.09.2021)
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© photo: Levan Songulashvili Art / FBЛеван Сонгулашвили
Леван Сонгулашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Levan Songulashvili Art / FB
Выпускник Нью-Йоркской академии искусств впервые за долгое время покажет свои работы на родине
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мультимедийная персональная выставка грузинского художника Левана Сонгулашвили "Triptychos" откроется в Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе 8 октября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.
"Триптих" – произведение, состоящее из трех частей, отвечающее трем поворотным моментам экзистенциального состояния художника и психологической трансформации. Выставка объединяет настенную живопись, инсталляции, живопись и звук. Экспозиция иммерсивная по своей природе и включает три зала музея, образующих триптих.
Выставка откроется в 19:00 и продлится до 7 ноября включительно. Представляет экспозицию Window Project.
Леван Сонгулашвили – 30-летний уроженец Тбилиси. В 2014 году переехал в США как стипендиат Международного центра образования Грузии для прохождения магистерского курса в Нью-Йоркской академии искусства.
© FB / Levan SongulashviliЛеван Сонгулашвили
Леван Сонгулашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Леван Сонгулашвили
© FB / Levan Songulashvili
За время учебы в Нью-Йоркской академии искусства Леван Сонгулашвили стал обладателем нескольких престижных премий и стипендий.
Талант Левана Сонгулашвили особо отметили на ежегодном благотворительном приеме Нью-Йоркской академии искусств Tribeca Ball 2015, где его творчество высоко оценили представители знаменитых аукционных домов, известных журналов и культурных критиков со всего мира.
В 2017 году Леван Сонгулашвили стал первым грузинским художником, чьи работы были отобраны для постоянной экспозиции Бруклинского музея. Теперь картины грузинского живописца хранятся среди работ таких великих мастеров изобразительного искусства, как Анри Матисс, Пабло Пикассо и Поль Гоген.
В январе 2018 года Сонгулашвили возглавил десятку лучших визуальных артистов 2017 года в рейтинге американского портала Artistaday.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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