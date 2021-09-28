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В рот фанатам только лучшее: Моргенштерн открыл бургерную
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Ни Тимати единым жив человек - вот и Моргенштерн решил заняться прибыльным бизнесом
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В бизнесе популярного российского рэпера Моргенштерна пополнение – артист открыл бургерную "Kaif burger".
Открытие обошлось в целом без особого эпатажа. На здании бургерной висела черная ткань, ее снял Моргенштерн, а вот перерезать ленточку рэпер сам не стал – пригласил случайного зрителя из толпы.
Цены продукции доступны для обычного человека. Есть и фирменные бургеры от Алишера за 666 рублей и от Славы Марлоу за 448.
"Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провел исследования и выяснил, что 100% людей едят!" – сказал шутя Алишер Моргенштерн.
Моргенштерн не первый из артистов, кто решил открыть ресторан фаст-фуда. Но рэпер отметил, что не боится сравнений и хочет сделать качественный продукт.
Алишер уже имеет опыт в данной сфере. Он также владеет рестораном Kaif в Москве. К слову, российские СМИ пишут, что ресторан приносит убытки.
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