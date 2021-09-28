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https://sputnik-georgia.ru/20210928/v-rot-fanatam-tolko-luchshee-morgenshtern-otkryl-burgernuyu-259940218.html
В рот фанатам только лучшее: Моргенштерн открыл бургерную
В рот фанатам только лучшее: Моргенштерн открыл бургерную
Ни Тимати единым жив человек - вот и Моргенштерн решил заняться прибыльным бизнесом 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T07:07+0400
2021-09-28T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В бизнесе популярного российского рэпера Моргенштерна пополнение – артист открыл бургерную "Kaif burger".Открытие обошлось в целом без особого эпатажа. На здании бургерной висела черная ткань, ее снял Моргенштерн, а вот перерезать ленточку рэпер сам не стал – пригласил случайного зрителя из толпы.Цены продукции доступны для обычного человека. Есть и фирменные бургеры от Алишера за 666 рублей и от Славы Марлоу за 448.Моргенштерн не первый из артистов, кто решил открыть ресторан фаст-фуда. Но рэпер отметил, что не боится сравнений и хочет сделать качественный продукт.Алишер уже имеет опыт в данной сфере. Он также владеет рестораном Kaif в Москве. К слову, российские СМИ пишут, что ресторан приносит убытки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

В рот фанатам только лучшее: Моргенштерн открыл бургерную

07:07 28.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на Премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на Премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Ни Тимати единым жив человек - вот и Моргенштерн решил заняться прибыльным бизнесом
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В бизнесе популярного российского рэпера Моргенштерна пополнение – артист открыл бургерную "Kaif burger".
Открытие обошлось в целом без особого эпатажа. На здании бургерной висела черная ткань, ее снял Моргенштерн, а вот перерезать ленточку рэпер сам не стал – пригласил случайного зрителя из толпы.
Цены продукции доступны для обычного человека. Есть и фирменные бургеры от Алишера за 666 рублей и от Славы Марлоу за 448.

"Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провел исследования и выяснил, что 100% людей едят!" – сказал шутя Алишер Моргенштерн.

Моргенштерн не первый из артистов, кто решил открыть ресторан фаст-фуда. Но рэпер отметил, что не боится сравнений и хочет сделать качественный продукт.
Алишер уже имеет опыт в данной сфере. Он также владеет рестораном Kaif в Москве. К слову, российские СМИ пишут, что ресторан приносит убытки.
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