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Звезда рэпа R-Kelly признан виновным в торговле людьми
Звезда рэпа R-Kelly признан виновным в торговле людьми
В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T12:40+0400
2021-09-28T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Известный американский исполнитель R. Kelly признан виновным по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка.Вердикт вынесла коллегия присяжных, которая приступила к обсуждению в пятницу и уже днем в понедельник пришла к единогласному решению по всем статьям обвинения. Певец обвинялся в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.Адвокат певца заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По совокупности преступлений певцу могут грозить десятки лет в тюрьме, отмечают местные СМИ, оглашение приговора намечено на 4 мая 2022 года.R. Kelly был арестован в июле 2019 года в Чикаго по ряду новых обвинений. Иск федеральной прокуратуры против исполнителя был подан в Нью-Йорке, он содержит 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия. Помимо этого, прокуратура в отдельном иске обвиняет певца в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятия проституцией. Обвинители утверждают, что Ар Келли руководил группировкой, состоящей из своих охранников, водителей и менеджеров, причастной к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию.В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, суд, торговля людьми
Звезда рэпа R-Kelly признан виновным в торговле людьми
12:40 28.09.2021 (обновлено: 12:59 28.09.2021)
В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли
ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik.
Известный американский исполнитель R. Kelly признан виновным по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка.
Вердикт вынесла коллегия присяжных, которая приступила к обсуждению в пятницу и уже днем в понедельник пришла к единогласному решению по всем статьям обвинения. Певец обвинялся в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.
Адвокат певца заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. По совокупности преступлений певцу могут грозить десятки лет в тюрьме, отмечают местные СМИ, оглашение приговора намечено на 4 мая 2022 года.
R. Kelly был арестован в июле 2019 года в Чикаго по ряду новых обвинений. Иск федеральной прокуратуры против исполнителя был подан в Нью-Йорке, он содержит 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия. Помимо этого, прокуратура в отдельном иске обвиняет певца в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятия проституцией. Обвинители утверждают, что Ар Келли руководил группировкой, состоящей из своих охранников, водителей и менеджеров, причастной к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию.
В общей сложности против исполнителя ранее было выдвинуто уже более 20 обвинений в сексуальном насилии, но он неизменно отрицает свою вину. В 2008 году суд в Иллинойсе оправдал певца по делу о детской порнографии.
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