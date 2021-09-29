https://sputnik-georgia.ru/20210929/covid-statistika-gruzii--poslednie-dannye-259995914.html
COVID-статистика Грузии – последние данные
COVID-статистика Грузии – последние данные
К этому времени в клиниках страны 1 068 тяжелых пациентов, 272 подключены к аппарату искусственного дыхания 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T11:54+0400
2021-09-29T11:54+0400
2021-09-29T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 32 522 теста на коронавирус: 18 251 – на антиген, 14 271 – ПЦР-тест и выявлено 1 929 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 611 269 случаев инфицирования.Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 914 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 582 805 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 человека, а с начала пандемии – 8 917.Из 1929 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 659, Аджарии – 96, Имерети – 363, Квемо Картли – 147, Шида Картли – 90, Гурии – 56, Самегрело - Земо Сванети – 155, Кахети – 286, Мцхета-Мтианети – 37, Самцхе-Джавахети – 33, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности>>На данный момент в Грузии 19 521 активный случай, из них 4 278 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 068 пациентов тяжелое, из них 272 подключены к аппарату искусственного дыхания. 726 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 14 517 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – 15 590.Показатель положительности по данным на 28 сентября составляет 5,82%, за две недели – 6,16%, за семь дней – 5,82%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика
COVID-статистика Грузии – последние данные
К этому времени в клиниках страны 1 068 тяжелых пациентов, 272 подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 32 522 теста на коронавирус: 18 251 – на антиген, 14 271 – ПЦР-тест и выявлено 1 929 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 611 269 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 914 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 582 805 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 человека, а с начала пандемии – 8 917.
Из 1929 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 659, Аджарии – 96, Имерети – 363, Квемо Картли – 147, Шида Картли – 90, Гурии – 56, Самегрело - Земо Сванети – 155, Кахети – 286, Мцхета-Мтианети – 37, Самцхе-Джавахети – 33, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.
На данный момент в Грузии 19 521 активный случай, из них 4 278 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 068 пациентов тяжелое, из них 272 подключены к аппарату искусственного дыхания. 726 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 14 517 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – 15 590.
Показатель положительности по данным на 28 сентября составляет 5,82%, за две недели – 6,16%, за семь дней – 5,82%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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