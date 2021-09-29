https://sputnik-georgia.ru/20210929/gruziya-nachinaet-vaktsinatsiyu-detey-starshe-12-let-260004830.html

Грузия начинает вакцинацию детей старше 12 лет

Грузия начинает вакцинацию детей старше 12 лет

В данное время в Грузии вакцинации от коронавируса подлежат только подростки с 16 лет 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T15:31+0400

2021-09-29T15:31+0400

2021-09-29T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В ближайшие дни Грузия начинает вакцинацию детей старше 12 лет против коронавируса, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе в эфире телекомпании Rustavi 2 .Грузинские специалисты едины во мнении, что для улучшения эпидситуации нужно начать вакцинацию детей с 12 лет. Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии>>В данное время в Грузии допускается вакцинация лиц с 16 лет.Как заявил Чхаидзе, у страны два варианта: первое – это следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и вакцинировать подростков с 12 лет только в случае, если они относятся к группе риска. Или же выбрать второй вариант – вакцинировать всех детей старше 12 лет, вне зависимости от состояния здоровья. Как отметил Чхаидзе, второй вариант выбрали США, Канада и множество европейских стран."Оба варианта будут рассмотрены и принято решение. В любом случае, в ближайшие дни Грузия начнет вакцинацию детей старше 12 лет", – заявил Чхаидзе.Эпидемиологи и медики обеспокоены снижением темпа вакцинации против коронавируса и увеличением показателя инфицирования детей. "Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года>>"В нашей клинике лежат около 80 пациентов вместе с родителями. 19 детей помещены в реанимационное отделение. Из этого контингента треть – это младенцы, остальные подростки. Инфекция тяжело не протекает, однако у них повреждена легочная ткань", – заявила медицинский директор Новой детской клиники имени Цицишвили Майя Чхаидзе.В мире детей с 12 лет вакцинируют только двумя вакцинами – Pfizer и Moderna. Этими вакцинами прививают в Канаде, США, Италии, Франции, Германии и Бельгии. Единственная страна, которая вакцинирует детей с малых лет (с трех лет) – это Китай. Там детей прививают вакцинами Sinopharm и Sinovac.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, дети, коронавирус covid-19