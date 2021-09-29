https://sputnik-georgia.ru/20210929/gruziya-primet-ucheniya-eternity-2021-260024396.html

Грузия примет учения Еternity-2021

Грузия примет учения Еternity-2021

Не территории Грузии пройдут учения, направленные на повышение навыков в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов 29.09.2021, Sputnik Грузия

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грузия

азербайджан

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузия примет трехсторонние командно-штабные учения Еternity-2021, в которых примут участие силы обороны Грузии и вооруженные силы Турции и Азербайджана, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны страны.Учения Еternity проводятся с 2000 года. Страны по очереди в рамках ротации принимают учения на своей территории. Последний раз Грузия принимала учения в 2018 году.Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей>>Учения пройдут в период с 4 по 8 октября и будут направлены на повышение навыков и умений участников в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов международного значения на территории трех стран, развития их оперативных, учебных и аналитических способностей.Грузия, Турция и Азербайджан участвуют в проектах стратегического значения для всего региона — железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Общая протяженность БТК составляет 826 километров.Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан — трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. Официальное торжественное открытие всего нефтепровода прошло 13 июля 2006 года в Джейхане.Южный газовый коридор (ЮГК) — система трубопроводов, по которой предусматриваются поставки азербайджанского газа, добытого в рамках Фазы-2 проекта разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", в Турцию и страны Европейского союза.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210929/novye-vyzovy-i-vozmozhnosti-o-chem-govorili-lidery-gruzii-i-armenii-v-baku-260012372.html

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